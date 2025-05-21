Откроется первый фитнес-клуб для собак: вот как будут тренировать четвероногих в Шанхае

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В Шанхае в июне этого года откроется первый фитнес-клуб для собак. Он будет оборудован тренажерным залом, бассейном, реабилитационным и массажным кабинетами.

Фото: Designed be Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака породы ши-пу мальтипу

В зале будут работать профессиональные тренеры. Они займутся разработкой индивидуальных планов тренировок, основанных на потребностях каждой собачки.

Клуб откроется, чтобы помогать домашним животным оставаться активными и не болеть из-за недостатка от жизни в маленьких квартирах.

Уточнения

Шанха́й (кит. 上海, пиньинь Shànghǎi; у 上海 [zãhe], Zånhae) — один из четырёх городов центрального подчинения КНР; расположен на востоке страны, в дельте реки Янцзы.

