Тренеры молчат, а бодибилдеры делают: упражнение, от которого растёт бицепс

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Спорт

Если ваша цель — объемные, рельефные бицепсы, не стоит распыляться на десятки разных упражнений. Существует одно, которое считается золотым стандартом в построении мощных рук.

Тренировка бицепса
Фото: Openverse by ThoroughlyReviewed, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тренировка бицепса

Речь идёт о подъёмах штанги на бицепс стоя — классике, проверенной десятилетиями и подтверждённой наукой и практикой.

Это движение максимально задействует обе головки бицепса и позволяет работать с действительно серьёзным весом. Благодаря стабильному положению тела и относительно простой технике, мышцы получают прямую нагрузку без лишнего "шума" со стороны других групп.

Главное — сохранять технику: не раскачиваться, не помогать себе спиной, поднимать вес за счёт чистого усилия рук и не опускать штангу резко, а контролировать движение вниз. Именно эксцентрическая фаза — та самая, когда вы медленно опускаете вес, — запускает максимальный рост мышечных волокон.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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