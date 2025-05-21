Тренеры молчат, а бодибилдеры делают: упражнение, от которого растёт бицепс

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Если ваша цель — объемные, рельефные бицепсы, не стоит распыляться на десятки разных упражнений. Существует одно, которое считается золотым стандартом в построении мощных рук.

Фото: Openverse by ThoroughlyReviewed, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тренировка бицепса

Речь идёт о подъёмах штанги на бицепс стоя — классике, проверенной десятилетиями и подтверждённой наукой и практикой.

Это движение максимально задействует обе головки бицепса и позволяет работать с действительно серьёзным весом. Благодаря стабильному положению тела и относительно простой технике, мышцы получают прямую нагрузку без лишнего "шума" со стороны других групп.

Главное — сохранять технику: не раскачиваться, не помогать себе спиной, поднимать вес за счёт чистого усилия рук и не опускать штангу резко, а контролировать движение вниз. Именно эксцентрическая фаза — та самая, когда вы медленно опускаете вес, — запускает максимальный рост мышечных волокон.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

