Тренер раскрыла 5 упражнений, которые реально убирают жир внизу живота — не одно из них вы не делали

Сколько бы раз вы ни качали пресс, жир внизу живота всё равно может оставаться на месте — и дело вовсе не в вашей лени. Фитнес-тренер Виктория Турищева объяснила, почему стандартные упражнения не работают так, как вы ожидаете.
Как отмечает специалист, большинство упражнений, которые люди выполняют для пресса, в основном задействуют прямую мышцу живота. Это может укреплять верхнюю часть живота, но не влияет на то, что больше всего беспокоит — жировую прослойку внизу.
По словам Турищевой, если ваша цель — проработать именно эту зону, необходимо переключиться на поперечную мышцу живота. Именно она отвечает за "втягивание" живота и формирование плоского силуэта.
Для активации нижнего пресса эксперт рекомендует особый комплекс, состоящий из пяти упражнений. В него входят:
Турищева подчёркивает: главное — регулярность и правильная техника. И никакого сверхинтенсивного кардио не понадобится, пишет "Чемпионат".
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