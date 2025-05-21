Тренер раскрыла 5 упражнений, которые реально убирают жир внизу живота — не одно из них вы не делали

1:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сколько бы раз вы ни качали пресс, жир внизу живота всё равно может оставаться на месте — и дело вовсе не в вашей лени. Фитнес-тренер Виктория Турищева объяснила, почему стандартные упражнения не работают так, как вы ожидаете.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Почему вы зря делаете обычные скручивания

Как отмечает специалист, большинство упражнений, которые люди выполняют для пресса, в основном задействуют прямую мышцу живота. Это может укреплять верхнюю часть живота, но не влияет на то, что больше всего беспокоит — жировую прослойку внизу.

По словам Турищевой, если ваша цель — проработать именно эту зону, необходимо переключиться на поперечную мышцу живота. Именно она отвечает за "втягивание" живота и формирование плоского силуэта.

Пять движений, которые действительно работают

Для активации нижнего пресса эксперт рекомендует особый комплекс, состоящий из пяти упражнений. В него входят:

классические скручивания — для общего тонуса,

косые скручивания — чтобы проработать боковые мышцы,

обратные скручивания — они особенно эффективны для нижнего сегмента,

подъёмы коленей из "короткой планки" — техника, в которой колени подтягиваются к груди, активируя низ живота,

Т-мост — динамичное упражнение, где из положения планки на предплечьях нужно развернуться на бок, поворачивая стопы, а затем вернуться в исходную позицию.

Турищева подчёркивает: главное — регулярность и правильная техника. И никакого сверхинтенсивного кардио не понадобится, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

