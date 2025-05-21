Тренер раскрыла упражнение, которое мгновенно снимает напряжение в дороге

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Когда вы проводите много времени за рулем, особенно в долгих поездках или в плотных городских пробках, тело испытывает значительное напряжение.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Руки на руле

По мнению тренера и нутрициолога Ольги Яблоковой, есть простые техники, которые помогут чувствовать себя лучше даже за рулем, не выходя из машины.

"Нарисуйте восьмерку носом" — совет, который удивляет, но работает

Эксперт утверждает, что даже в ограниченном пространстве водительского сиденья возможно выполнить простую зарядку. Она рекомендует сесть прямо, выпрямить спину и представить, будто нос — это карандаш.

Затем следует вообразить перед собой горизонтальную восьмерку и начать "рисовать" её, двигая головой. Начинать нужно с небольшой амплитуды, постепенно её увеличивая — до комфортного уровня. Это помогает размять мышцы шеи и снять зажатость.

Как "раскрутить" позвоночник прямо в кресле

После разогрева шеи специалист предлагает уделить внимание позвоночнику. Она советует снова выпрямить спину, вытянуть макушку вверх, вдохнуть, а на выдохе плавно повернуть корпус влево — настолько, насколько позволяет ваше тело без дискомфорта. Правую руку, по её словам, можно положить на внешнюю сторону левого бедра — это даст возможность немного усилить поворот.

Методика подходит для любых поездок, будь то городская пробка или трасса. Главное — выполнять все движения плавно и внимательно прислушиваться к своим ощущениям, пишет "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

