Фитнес-десерт — как волк в овечьей шкуре: выглядит правильно, а ведёт к лишнему весу

Вы перешли на финиковую карамель, кокосовую муку и эритрит. Отказались от сахара. Кажется, путь к стройности открыт — но стрелка весов упрямо стоит на месте. Что пошло не так?
ПП-десерты — это не синоним диеты. Даже если в них нет рафинированного сахара, заменители вроде мёда, орехов и кокосового масла могут прибавить больше калорий, чем стандартный кусок торта.
Когда десерт помечен как "фитнес", мозг даёт себе зелёный свет: "можно". В ход идёт второй, третий кусочек — и без чувства вины. А значит, и без контроля.
Особенно опасны привычки "полезного перекуса": когда вы берёте батончик между делом, не замечая, что он заменяет полноценную еду, не насыщает и добавляет лишние калории.
Сахарозаменители не волшебны. Натуральные вроде эритрита и стевии безопаснее, но и они могут:
А синтетические (аспартам, сукралоза) и вовсе часто попадают под критику — за возможное влияние на обмен веществ и уровень инсулина.
Батончик с протеином может выглядеть лучше шоколадки — но если в нём те же 250-300 ккал, искусственные ароматизаторы и загустители, съесть его после ужина — всё равно что перекусить плиткой плиткой.
Лучше позволить себе классический десерт раз в неделю, чем есть "правильные" ежедневно, не замечая, как это портит баланс БЖУ и пищеварение.
Орехи, финики, кокос, мёд — это полезно. Но они всё равно калорийны. И если вы не в дефиците, никакой суперфуд не сработает.
Иногда честный кусок чизкейка с удовольствием — это лучше, чем три ПП-десерта без вкуса, но с иллюзией правильности. Худеют не от надписи "без сахара", а от баланса.
Десе́рт (от фр. dessert, от desservir - "убирать со стола") — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.