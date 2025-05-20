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Фитнес-десерт — как волк в овечьей шкуре: выглядит правильно, а ведёт к лишнему весу

2:43
Спорт

Вы перешли на финиковую карамель, кокосовую муку и эритрит. Отказались от сахара. Кажется, путь к стройности открыт — но стрелка весов упрямо стоит на месте. Что пошло не так?

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

Натуральное — не значит низкокалорийное

ПП-десерты — это не синоним диеты. Даже если в них нет рафинированного сахара, заменители вроде мёда, орехов и кокосового масла могут прибавить больше калорий, чем стандартный кусок торта.

Психология дозволенного

Когда десерт помечен как "фитнес", мозг даёт себе зелёный свет: "можно". В ход идёт второй, третий кусочек — и без чувства вины. А значит, и без контроля.

Особенно опасны привычки "полезного перекуса": когда вы берёте батончик между делом, не замечая, что он заменяет полноценную еду, не насыщает и добавляет лишние калории.

Подмена сахара — не всегда победа

Сахарозаменители не волшебны. Натуральные вроде эритрита и стевии безопаснее, но и они могут:

  • Вызывать вздутие и дискомфорт.
  • Усиливать тягу к сладкому.
  • Сбивать работу микрофлоры.

А синтетические (аспартам, сукралоза) и вовсе часто попадают под критику — за возможное влияние на обмен веществ и уровень инсулина.

ПП-батончики: не такая уж здоровая альтернатива

Батончик с протеином может выглядеть лучше шоколадки — но если в нём те же 250-300 ккал, искусственные ароматизаторы и загустители, съесть его после ужина — всё равно что перекусить плиткой плиткой.

Лучше позволить себе классический десерт раз в неделю, чем есть "правильные" ежедневно, не замечая, как это портит баланс БЖУ и пищеварение.

Главное правило: дефицит > состав

Орехи, финики, кокос, мёд — это полезно. Но они всё равно калорийны. И если вы не в дефиците, никакой суперфуд не сработает.

Как не попасть в ПП-ловушку

  • Считайте калории - хотя бы приблизительно. Это не диета, это осознанность.
  • Проверяйте состав: чем меньше незнакомых ингредиентов и добавок, тем лучше.
  • Оставьте десерт десертом. Не превращайте его в перекус или утренний приём пищи.
  • Контролируйте порции - здоровая еда в избытке тоже вредит.
  • Не обманывайтесь маркетингом: "натуральный" не всегда "низкокалорийный".

Иногда честный кусок чизкейка с удовольствием — это лучше, чем три ПП-десерта без вкуса, но с иллюзией правильности. Худеют не от надписи "без сахара", а от баланса.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir - "убирать со стола") — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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