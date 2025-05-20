После этой йоги не болит ни спина, ни совесть: практика для отдыха, а не рекордов

Женский организм тонко чувствует фазы цикла, гормональные колебания, стресс и усталость. Именно поэтому классическая силовая йога подходит не всегда — гораздо эффективнее мягкая, адаптированная практика. Она не просто улучшает растяжку и осанку, а настраивает тело, гормональную систему и психику на гармонию.
Инструктор женской йоги Яна Танас собрала базовый комплекс асан, которые легко выполнять дома. Без перегрузки и боли — только комфорт и ощущение себя.
Сядьте на коврик, скрестите ноги. Спина прямая. Начните двигать тазом по кругу — сначала по часовой, затем против. Затем — вперёд-назад.
Это незаметное движение пробуждает мышцы тазового дна и помогает снять боли в пояснице. Особенно полезно в первой фазе цикла.
Станьте на четвереньки. На выдохе — округляйте спину, подбородок к груди. На вдохе — прогиб, взгляд вперёд. Повторите 5-6 раз.
Асана делает позвоночник подвижным, расслабляет шею, массирует живот, улучшает работу нервной системы.
Из положения на четвереньках опустите таз на пятки, лоб к полу (подложите плед или руки, если нужно). Растекитесь вдоль ног.
Асана снимает стресс, успокаивает ум, расслабляет плечи, бёдра и живот.
Сядьте с прямой спиной, соедините стопы, колени опускайте вниз. Подпружинивайте коленями вверх-вниз.
Улучшает кровообращение в малом тазу, снимает спазмы, особенно полезна при ПМС и нарушениях цикла.
Сядьте, разведите прямые ноги широко. Носки тяните на себя. На вдохе поднимите руки, на выдохе скользите вперёд руками, как будто разглаживаете перед собой юбку.
Асана пробуждает сексуальность, убирает зажимы в паху, помогает при "застое" в малом тазу и улучшает работу яичников.
Лягте на спину, поднимите таз и поддержите его руками, затем вытяните ноги вверх.
Поза выводит токсины, улучшает кровоток, помогает при варикозе и отёках, снимает усталость.
Оставаясь лежа, скрестите ноги и опустите их вбок, а голову поверните в противоположную сторону. Повторите на другую сторону.
Снимает напряжение в спине и пояснице, улучшает пищеварение и кровообращение в малом тазу.
Лежа на спине, согните колени, поднимите таз, сцепите руки в замок под крестцом. Для продвинутых — выпрямите ноги.
Убирает отёки, разгружает вены, даёт лёгкость ногам, особенно в жаркое время года.
Разведите ноги, носки врозь, сложите ладони перед грудью и присядьте с прямой спиной. На вдохе поднимитесь, на выдохе вернитесь в присед.
Укрепляет мышцы тазового дна, придаёт тонус бёдрам и формирует красивую линию ног.
Женская йога — это не про акробатику. Это практика принятия, мягкости и силы одновременно. Достаточно 15-20 минут в день, чтобы почувствовать: тело стало спокойнее, настроение — ровнее, а гормональная система — благодарнее.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
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