Минус отёки, плюс стройность: пять движений, чтобы ноги влезли в любимые шорты

Лето уже на горизонте, а значит — самое время привести ноги в тонус. Не обязательно бежать в зал или покупать дорогой инвентарь: эти простые, но действенные упражнения помогут подтянуть бёдра и икры, улучшить кровообращение и избавиться от отёков. И всё это — дома, без тренажёров.
Задействуют ягодицы, бёдра и икры одновременно. Формируют подтянутый силуэт и активируют метаболизм.
Совет: не торопитесь — важно сохранить баланс и технику.
Мягко прорабатывают икроножные мышцы без риска "перекачки".
Усложнение: выполняйте на ступеньке, опуская пятки чуть ниже уровня пола.
Подтягивают переднюю и внутреннюю часть бедра, дополнительно включают пресс.
Совет: держите пресс в напряжении, не прогибайтесь в пояснице.
Статичная нагрузка глубоко прорабатывает мышцы ног и ягодиц.
Совет: не забывайте дышать и держите поясницу прижатой к стене.
Сочетает силовую и кардионагрузку, улучшает тонус и сжигает калории.
Усложнение: вместо подъёма на носки — выпрыгивайте вверх.
Регулярные тренировки + грамотная техника = уверенные шаги к стройным ногам. Эти упражнения займут всего 20-30 минут в день, а результат не заставит себя ждать. Главное — не забывайте отдыхать и слушать своё тело.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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