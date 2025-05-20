Минус отёки, плюс стройность: пять движений, чтобы ноги влезли в любимые шорты

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Лето уже на горизонте, а значит — самое время привести ноги в тонус. Не обязательно бежать в зал или покупать дорогой инвентарь: эти простые, но действенные упражнения помогут подтянуть бёдра и икры, улучшить кровообращение и избавиться от отёков. И всё это — дома, без тренажёров.

Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушки в шортах

Выпады — классика, которая работает

Почему

Задействуют ягодицы, бёдра и икры одновременно. Формируют подтянутый силуэт и активируют метаболизм.

Как делать

Встаньте прямо, ноги на ширине бёдер.

Сделайте шаг вперёд, сгибая колени до 90 градусов.

Толкнитесь пяткой вперёдстоящей ноги и вернитесь в исходную позицию.

Повторяйте, чередуя ноги.

Совет: не торопитесь — важно сохранить баланс и технику.

Подъёмы пяток — для стройных и чётких икр

Почему

Мягко прорабатывают икроножные мышцы без риска "перекачки".

Как делать

Встаньте прямо, ноги — на ширине бёдер.

Поднимитесь на носки, задержитесь на секунду.

Медленно опуститесь вниз.

Усложнение: выполняйте на ступеньке, опуская пятки чуть ниже уровня пола.

Подъёмы ног лёжа — акцент на внутреннюю поверхность бёдер

Почему

Подтягивают переднюю и внутреннюю часть бедра, дополнительно включают пресс.

Как делать

Лягте на спину, руки вдоль тела.

Поднимите одну ногу прямо вверх, не сгибая.

Опустите её плавно вниз.

Повторите другой ногой.

Совет: держите пресс в напряжении, не прогибайтесь в пояснице.

Стульчик у стены — для силы и выносливости

Почему

Статичная нагрузка глубоко прорабатывает мышцы ног и ягодиц.

Как делать

Встаньте спиной к стене, ноги чуть шире плеч.

Сгибайте колени, скользя вниз, пока не окажетесь в "позе сидящего".

Удерживайте положение 30-60 секунд.

Совет: не забывайте дышать и держите поясницу прижатой к стене.

Присед-подъём — жиросжигающее комбо

Почему

Сочетает силовую и кардионагрузку, улучшает тонус и сжигает калории.

Как делать

Присядьте до 90 градусов в коленях.

Поднимаясь, встаньте на носки и задержитесь.

Вернитесь в исходную позицию.

Усложнение: вместо подъёма на носки — выпрыгивайте вверх.

Бонус: велосипед — лучший друг стройных ног

Почему

Прорабатывает все мышцы ног, сжигает жир и улучшает кровообращение без жёсткой ударной нагрузки.

Как заниматься

Катайтесь 30-40 минут в день 3-4 раза в неделю или используйте велотренажёр. Идеально — чередовать умеренные и более интенсивные заезды.

Регулярные тренировки + грамотная техника = уверенные шаги к стройным ногам. Эти упражнения займут всего 20-30 минут в день, а результат не заставит себя ждать. Главное — не забывайте отдыхать и слушать своё тело.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

