Новая легенда Реала: Хаби Алонсо просит сохранить этого игрока в команде

Защитник "Реала" в матче против "Майорки" забил решающий гол. Хаби Алонсо, который внимательно следит за игрой будущих подопечных, уже обратился к руководству клуба с просьбой сохранить перспективного футболиста Хакобо Рамон в сборной.

Фото: commons.wikimedia.org by Little Savage, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Реал Мадрид

Игрока много критиковали, но этот гол стал заслуженной наградой за упорство и трудолюбие.

Сейчас судьба Рамона, как других молодых футболистов, находится в руках тренерского штаба и руководства "Реала". Этот футболист привлек к себе внимание и фанатов, и ключевых людей в клубе.

Уточнения

Хабье́р Ало́нсо Ола́но (исп. и баск. Xabier Alonso Olano), более известный как Ха́би Алонсо (исп. и баск. Xabi Alonso; род. 25 ноября 1981, Толоса, Страна Басков) — испанский футболист, полузащитник, тренер.

