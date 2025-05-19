Защитник "Реала" в матче против "Майорки" забил решающий гол. Хаби Алонсо, который внимательно следит за игрой будущих подопечных, уже обратился к руководству клуба с просьбой сохранить перспективного футболиста Хакобо Рамон в сборной.
Игрока много критиковали, но этот гол стал заслуженной наградой за упорство и трудолюбие.
Сейчас судьба Рамона, как других молодых футболистов, находится в руках тренерского штаба и руководства "Реала". Этот футболист привлек к себе внимание и фанатов, и ключевых людей в клубе.
Хабье́р Ало́нсо Ола́но (исп. и баск. Xabier Alonso Olano), более известный как Ха́би Алонсо (исп. и баск. Xabi Alonso; род. 25 ноября 1981, Толоса, Страна Басков) — испанский футболист, полузащитник, тренер.
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