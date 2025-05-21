Джиро д'Италия 2025: как страшная авария изменила судьбы команд-участниц

Гонщик Каден Гроувз после победы в шестом этапе "Джиро д'Италия 2025" рискует остаться в памяти прежде всего из-за страшной аварии, потрясшей группу примерно за семьдесят километров до финиша.
Несколько гонщиков пострадали от физических последствий в результате произошедшей "монтонера", и некоторым из них пришлось покинуть Corsa Rosa.
Сошли с дистанции Джай Хиндли (Red Bull-Bora-hansgrohe), получивший сотрясение мозга, Юри Холлманн (Alpecin-Deceuninck), вынужденный прекратить гонку из-за множественных переломов руки и смещения бедра, Дион Смит (Intermarché-Wanty, сильная боль в правом боку) и Ян Хирт (Israel-Premier Tech), у которого медицинское обследование выявило перелом вертела правой ноги.
Утром перед стартом седьмого этапа также поступили новости о сходе Мишеля Риса. Ещё разбились четыре гонщика из Бахрейна из команды "Викториус": Дамиано Карузо, Фран Михолевич, Матевж Говекар и Афонсо Эулалио.
Последний из четверых пострадал больше всех, и спортивные директора команды сообщили, что он "очень болен".
Велосипедный спорт или просто Велоспорт (в широком смысле слова) — перемещение по земле с использованием транспортных средств (велосипедов), движимых мускульной силой человека.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.