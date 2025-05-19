Синнер был подавлен Полом в первом сете: как прошёл матч в полуфинале чемпионата Италии

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Шокирующим первый сет был для теннисиста Янника Синнера, который в полуфинале открытого чемпионата Италии потерпел поражение со счетом 6:1 от американца Томми Пола.

Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Янник Синнер

Итальянский теннисист не смог найти никаких ответов на игру соперника и оставил Центральный корт в оцепенении, поскольку от него ждали иного выступления, особенно после его доминирования в четвертьфинале против Каспера Рууда. Синнер не был обескуражен, но он казался дезориентированным, особенно потому, что он не знал, как реагировать на такую ситуацию.

На помощь пришла его команда, особенно тренер Симоне Ваньоцци, который дал ему несколько ценных советов перед вторым сетом. "Пригнись и доверяй своим ногам".

Эту фразу тренер сказал Синнеру, когда тот вернулся на корт после перерыва в конце первого сета. Итальянец ответил лаконичным "Да", но его послание прозвучало громко и ясно, поскольку начало второго тайма пошло по диаметрально противоположному сценарию.

Синнер фактически держал подачу в начале, затем сделал брейк и закрепил его, доведя счет до 3:0 после того, как отменил два брейк-пойнта двумя эйсами, первыми в матче. Не удовлетворенный этим, он выиграл еще три гейма, а затем и сет, обеспечив Полу убедительный счет 6:0 и восстановив равновесие.

Уточнения

Я́нник Си́ннер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Италия) — итальянский теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде.

