Скандал на чемпионате мира по хоккею затронул и сборную Венгрии

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой принимает Швеция и Дания, а венгерская команда входит в датскую группу, поэтому команде Гергея Майоросса также приходится иметь дело со скандальным качеством льда. Это заставило Международную федерацию хоккея распорядиться о внесении изменений.

Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хоккейная клюшка

Сборная Венгрии по хоккею с шайбой одержала победу в своем самом важном матче на данный момент против Казахстана в группе Хернинг на шведско-датском чемпионате мира по хоккею с шайбой.

Команде Гергея Майоросса, помимо соперников, приходится иметь дело со скандальным качеством льда. После того, как матч между Германией и Норвегией пришлось прервать, в ситуацию вмешалась и Международная федерация хоккея.

ИИХФ приняла решение увеличить продолжительность тайм-аутов между периодами с 15 до 17 минут, чтобы лед мог выдержать следующий период. Справедливости ради, это изменение было введено и для групповых матчей в Швеции, хотя в Стокгольме проблем с качеством льда нет.

Уточнения

Ве́нгрия — государство в Центральной Европе. В период с 1989 по 2011 годы страна официально называлась Венге́рская Респу́блика (Magyar Köztársaság, Мо́дёр Кёзтаршошаг), но с 1 января 2012 года вступила в силу новая конституция Венгрии, официально утвердившая сокращённое наименование государства — Ве́нгрия (Magyarország).



