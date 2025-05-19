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Удар по швейцарским хоккеистам. Звёздный капитан завершил чемпионат мира

Спорт

Вслед за немецким нападающим Лукасом Райхлем чемпионат мира по хоккею завершился и для швейцарского капитана Нико Хишира из-за травмы.

Чемпионат мира по хоккею
Фото: wikimedia.org by Veccamus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чемпионат мира по хоккею

26-летний нападающий не вышел на поле в четверговом матче против немцев, и швейцарская ассоциация поделилась неприятной новостью. Мышечная травма больше не позволит звезде "Нью-Джерси Девилз" продолжить участие в турнире.

На пятнадцатой минуте игры Хишир ввязался в довольно рутинную драку с Джошем Самански в зоне защиты. Немецкий нападающий повалил соперника на лед, а капитан швейцарской команды несколько секунд не мог подняться. Затем он дошел до скамейки запасных, но на матч не вернулся.

Швейцарская команда пока не уточнила характер травмы.

Уточнения

Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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