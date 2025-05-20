Анчелотти заявил, что окончательный вызов игроков сборной Бразилии пройдёт 26 мая

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ещё будучи тренером "Реала", Карло Анчелотти уже начал готовить сборную Бразилии к предстоящим играм против Эквадора и Парагвая. Матчи запланированы на 5 и 10 июня, в рамках отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2026 года.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

На встречах в Мадриде с Родриго Каэтано, исполнительным директором CBF, и Хуаном, техническим координатором, Анчелотти решил, что не будет публиковать предварительный список вызванных игроков. CBF направило имена клубам к воскресенью (18 мая), после чего командам необходимо отпустить игроков.

Однако окончательно озвучат состав сборной Бразилии только 26 мая. Обычно предварительный список не разглашается, за исключением даты ФИФА в марте, когда, по решению Эднальдо Родригеса, имена были обнародованы. На этот раз Анчелотти предпочел сохранить конфиденциальность и дал понять, что не видит необходимости раскрывать имена вызванных на данный момент игроков.

Следующий матч сборной Бразилии состоится против Эквадора 5 июня в 20:00 (по бразильскому времени) на стадионе "Монументаль" в Гуаякиле. Наконец, 10 июня в 21:45 она встретится с Парагваем на арене "Нео Куимика".

Уточнения

Ка́рло Анчело́тти (итал. Carlo Ancelotti; род. 10 июня 1959[…], Реджоло, Эмилия-Романья) — итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции центрального полузащитника.

