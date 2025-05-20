Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черный человек: Запад обвинил Зеленского в трансформации в худшую версию себя
Войско польское: Варшава раскрыла свои планы касательно прихода на Украину
Малина: этот простой и естественный способ может удвоить ваш урожай в этом году
Новый взгляд на эволюцию динозавров: что скрывает удивительная находка
Бермуды возвращаются: 4 секрета стильного преображения с шортами, о которых вы не знали
Остров, который греки оставили себе: море, которое не кричит, а шепчет — и пляж, где тишина лечит
Агент Дуров: основатель Telegram раскрыл деятельность западных спецслужб
Заморозки на подходе: кого в России коснётся арктический воздух в мае
Дороже — не значит лучше: вы заливаете топовый продукт, а мотор уже на грани

Анчелотти заявил, что окончательный вызов игроков сборной Бразилии пройдёт 26 мая

1:25
Спорт

Ещё будучи тренером "Реала", Карло Анчелотти уже начал готовить сборную Бразилии к предстоящим играм против Эквадора и Парагвая. Матчи запланированы на 5 и 10 июня, в рамках отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2026 года.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

На встречах в Мадриде с Родриго Каэтано, исполнительным директором CBF, и Хуаном, техническим координатором, Анчелотти решил, что не будет публиковать предварительный список вызванных игроков. CBF направило имена клубам к воскресенью (18 мая), после чего командам необходимо отпустить игроков.

Однако окончательно озвучат состав сборной Бразилии только 26 мая. Обычно предварительный список не разглашается, за исключением даты ФИФА в марте, когда, по решению Эднальдо Родригеса, имена были обнародованы. На этот раз Анчелотти предпочел сохранить конфиденциальность и дал понять, что не видит необходимости раскрывать имена вызванных на данный момент игроков.

Следующий матч сборной Бразилии состоится против Эквадора 5 июня в 20:00 (по бразильскому времени) на стадионе "Монументаль" в Гуаякиле. Наконец, 10 июня в 21:45 она встретится с Парагваем на арене "Нео Куимика".

Уточнения

Ка́рло Анчело́тти (итал. Carlo Ancelotti; род. 10 июня 1959[…], Реджоло, Эмилия-Романья) — итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции центрального полузащитника.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Сейчас читают
Откажитесь от приседаний — эта 20-минутная тренировка для людей с менопаузой развивает силу и устойчивость
Новости спорта
Откажитесь от приседаний — эта 20-минутная тренировка для людей с менопаузой развивает силу и устойчивость Аудио 
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Вредители и болезни
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники Аудио 
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Еда и рецепты
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить Аудио 
Популярное
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью

Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.

Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Ухо Трампа, голос Путина: созвон, после которого ястребам осталось только каркать Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Последние материалы
Ухо Трампа, голос Путина: созвон, после которого ястребам осталось только каркать
20 мая: День Волги и метрологии
Малина: этот простой и естественный способ может удвоить ваш урожай в этом году
Новый взгляд на эволюцию динозавров: что скрывает удивительная находка
Анчелотти заявил, что окончательный вызов игроков сборной Бразилии пройдёт 26 мая
Бермуды возвращаются: 4 секрета стильного преображения с шортами, о которых вы не знали
Агент Дуров: основатель Telegram раскрыл деятельность западных спецслужб
Остров, который греки оставили себе: море, которое не кричит, а шепчет — и пляж, где тишина лечит
Заморозки на подходе: кого в России коснётся арктический воздух в мае
Дороже — не значит лучше: вы заливаете топовый продукт, а мотор уже на грани
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.