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В Бразилии Эдналдо подаёт иск в Верховный суд и пытается отменить президентские выборы CBF

1:15
Спорт

Отстранённый от должности президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес подал иск в Верховный федеральный суд (STF) с просьбой отменить новые президентские выборы в этом образовании, которые были назначены представителем конфедерации Фернандо Сарнеем.

Бразильские болельщики
Фото: [1] by Agência Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Бразильские болельщики

В петиции, к которой ESPN получил доступ, адвокаты Эдналдо утверждают, что если директор будет восстановлен в своей должности, это может привести к дублированию полномочий, что "поставит под угрозу управление бразильским футболом", согласно записям.

Кроме того, Родригес рассказал о "неоднократных предупреждениях" от ФИФА и КОНМЕБОЛ, которые "запрещают любую форму судебного или государственного вмешательства" в управление своими ассоциациями и, следовательно, могут запретить бразильской сборной участвовать в организуемых ими соревнованиях.

Просьба к STF заключается в том, чтобы принять решение о "приостановке текущего избирательного процесса" до тех пор, пока не будет принято решение о том, останется ли Эднальдо в руководстве CBF, или навсегда покинет его. Запрос Эднальдо Родригеса будет рассмотрен министром Хильмаром Мендесом.

Уточнения

Фернандо Динис Силва (порт.-браз. Fernando Diniz Silva; род. 27 марта 1974, Патус-ди-Минас) — бразильский футбольный тренер. Будучи игроком, выступал на позиции полузащитника.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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