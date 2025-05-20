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Ни плавание, ни пилатес: найдено лучшее упражнение для людей старше 65 лет

1:18
Спорт

С возрастом даже простые движения — вроде поднятия сумки или завязывания шнурков — могут даваться с трудом. Боль в суставах, скованность, слабость мышц… всё это делает повседневные задачи настоящим испытанием. Но есть одно упражнение, которое может буквально вернуть свободу движения — и это вовсе не пилатес или плавание.

Тренировка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тренировка

Йога: мягкая сила для тех, кому за 65

Йога — это не шпагаты и стойки на голове. Современные стили адаптированы для пожилых людей, включая тех, кто страдает от артроза, остеоартрита и общей скованности движений. При правильной практике йога:

  • Снижает боль в суставах
  • Улучшает подвижность, осанку и равновесие
  • Укрепляет мышцы, защищающие суставы
  • Снимает стресс и улучшает сон

И всё это — без перегрузки или ударной нагрузки на тело, пишет ndmais.com.br.

Не нужен ни зал, ни инструктор

Йогой можно заниматься дома — с YouTube. А можно посещать групповые занятия, что ещё и отлично влияет на настроение и даёт шанс пообщаться. Главное — выбрать подходящий стиль (например, хатха-йогу или йогу для пожилых) и не забывать прислушиваться к себе.

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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