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Теннис и революция: какие изменения могут произойти в этом большом спорте и причём тут итальянцы

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Спорт

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги выступает против имеющегося в мировом профессиональном теннисе дисбаланса. Ему не по душе "монополия в турнирах". Об этом пишет EADaily.

Игра в теннис
Фото: https://extra.globo.com/ by Egberto Nogueira/imã fotografia is licensed under Rone Henrique Amaral da Silva, de 14 anos, joga squash
Игра в теннис

"В какой еще области общества существует монополия, которая длится более 100 лет, как в случае с турнирами Большого шлема?" — отметил он.

Бинаги против, чтобы одни и те же четыре турнира (Открытый чемпионат Австралии, Ролан Гаррос, Уимблдон и Открытый чемпионат США) были самыми важными.

По его словам, федерация постарается всеми силами бороться с этой системой.

Уточнения

Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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