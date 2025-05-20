Теннис и революция: какие изменения могут произойти в этом большом спорте и причём тут итальянцы

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги выступает против имеющегося в мировом профессиональном теннисе дисбаланса. Ему не по душе "монополия в турнирах". Об этом пишет EADaily.
"В какой еще области общества существует монополия, которая длится более 100 лет, как в случае с турнирами Большого шлема?" — отметил он.
Бинаги против, чтобы одни и те же четыре турнира (Открытый чемпионат Австралии, Ролан Гаррос, Уимблдон и Открытый чемпионат США) были самыми важными.
По его словам, федерация постарается всеми силами бороться с этой системой.
Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»).
Узнайте, почему винтажные ковры становятся символом статуса и уюта в современном интерьере — это не просто мода, а настоящая инвестиция.