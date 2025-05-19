Планка не для слабаков: 30-дневный челлендж, который вам точно понравится

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В мире вирусных челленджей в социальных сетях есть предложения всех уровней: от самых доступных до тех, которые требуют реальных усилий. Одним из самых популярных является #plankchallenge — упражнение "планка", которое приглашает людей всех возрастов проверить силу и выносливость.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Тренировка

Планка подразумевает поддержание положения, похожего на положение при отжимании.

"Это изометрическое упражнение, то есть оно не требует такой биомеханической подвижности суставов, как, например, традиционные приседания, которые, будучи динамичными, могут травмировать поясничный отдел позвоночника, талию и таз. В планке тело остается неподвижным, сохраняя одно и то же положение", — говорит Хавьер Фурман, физиотерапевт и кинезиолог.

Блогеры запустили челлендж, заявив: "В течение 30 дней мы попробуем выполнить планку. Не в форме? Мы тоже. Начнем всего с 20 секунд в день и постепенно доведем до пяти минут".

Таким образом, предполагается, что к 12-му дню программы можно будет удерживать позу около 2 минут, а к концу испытания — 5 минут подряд. Это упражнение легко выполнять, оно имеет мало побочных эффектов и противопоказаний.

Во время выполнения планки очень сложно получить травму, и причина, по которой его так настоятельно рекомендуют, заключается в его многочисленных преимуществах.

Уточнения

Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

