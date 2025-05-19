Учёные узнали секрет долголетия: вот что 12-летнее исследование показывает о старении и мышцах

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Антивозрастные технологии и продление жизни превратились в многомиллиардную индустрию за последние два десятилетия. Однако лучшая защита от старения — это силовые тренировки.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Девушка держит гирю

Если вы хотите стареть без проблем со здоровьем, вам не нужна еще одна добавка, вам нужно стать сильнее. Недавнее 12-летнее исследование, опубликованное в журнале Journal of Strength and Conditioning Research, отслеживало взрослых старше 50 лет и обнаружило, что у людей с низкой силой хвата риск смерти на 45 процентов выше.

Еще хуже, когда эта слабость распространилась на все три основных маркера силы — хват, нижнюю часть тела и корпус — риск ранней смерти подскочил до 69 процентов.

Получается, что сила сохраняет вам жизнь, исходя из выводов учёных. Вам не нужно быть бодибилдером или профессиональным спортсменом, чтобы извлечь пользу, но если вы не можете уверенно поднимать предметы, стабилизировать свое тело или противостоять гравитации, стареть становится намного сложнее.

Сила хвата, в частности, говорит нам о многом. Это точный предиктор общего здоровья и долголетия. Хватка связана с эффективностью нервной системы, мышечной координацией и общей устойчивостью тела.

Упражнения для развития силы хвата:

Русские махи гирей

Становая тяга чемодана с гирей

Изометрическая тяга с толстым грифом.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

