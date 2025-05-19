Канадский форвард может перейти в Авангард

Канадский хоккеист, который играет в "Динамо" Максим Комтуа, может перейти в омский "Авангард". Сумма, которую может отдать омский клуб, способна поставить "Динамо" в трудное положение.
Хоккейный эксперт Алексей Шевченко уверен, что канадский форвард Максим Комтуа может продолжить карьеру в омском "Авангарде".
Сухи о возможном трансфере пошли после сообщения самого хоккеиста: "Спасибо "Динамо" за сезон". Трансферные расклады могут быть следующие: С 31 мая Комтуа станет ограниченно свободным агентом, и омичи могут сделать ему предложение.
Если Комтуа решит остаться в России, московскому клубу придется перебивать условия "Авангарда". Кстати, "Авангард" может предложить контракт примерно на 70 миллионов рублей, пишет gorod55. ru.
«Авангард» — российский профессиональный хоккейный клуб из города Омска, выступающий в КХЛ. Чемпион РСФСР 1959 и 1973 годов.
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