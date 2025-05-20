Никакой планки! 8 минут стоя укрепят корпус круче, чем в зале

Планка, мертвые жуки и захваты медведя — отличные упражнения для укрепления корпуса, но они требуют много времени, проведенного лежа на полу. Если вам надоело однообразие и вы хотите разнообразить свою тренировку, добавьте упражнения для корпуса стоя. Они не только освежат вашу рутину, но и позволят заниматься где угодно с минимальным пространством. Для этой тренировки вам понадобится всего 8 минут, две легкие гантели (или тяжелые бутылки с водой) и настрой на успех.
Планка — отличное упражнение, но она может быть сложной для новичков. Упражнения стоя более доступны и эффективно развивают равновесие и устойчивость, задействуя глубокие мышцы корпуса. Они имитируют движения, которые мы выполняем в повседневной жизни, что делает их суперфункциональными.
Эта тренировка состоит из пяти упражнений, выполняемых по кругу без отдыха. Она требует всего 8 минут и поможет вам почувствовать жжение в мышцах. Каждое упражнение выполняется в течение 30 секунд, с акцентом на технику и контроль, пишет t3.com.
1. Марш с гантелями вверх-вниз (в обе стороны)
2. Шаговый привод (с обеих сторон)
3. Рубка дров стоя на полуколене (с обеих сторон)
4. Двойной передний марш стойки
5. Статический захват гантели стоя на коленях
Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
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