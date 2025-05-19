Подарите себе здоровье: 7 причин, почему этот вид спорта — лучший выбор для пожилых людей

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Со временем физическая активность станет идеальным способом поддерживать здоровье тела и ума. Хотя многие выбирают пилатес или прогулки, есть занятие, которое приносит больше пользы: плавание.

Фото: commons.wikimedia.org by Бернар Ганьон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бассейн

Пожилым людям рекомендуется заниматься спортом, который улучшает физическое, психическое и социальное благополучие. Однако важно выбирать упражнения с низкой интенсивностью, чтобы избежать травм.

Плавание — отличное упражнение для пожилых людей. Вода снижает нагрузку на суставы, облегчая давление на колени, лодыжки и бёдра. Кроме того, каждый гребок активизирует мышцы без излишнего напряжения, характерного для тренировок на суше. Даже если у вас есть ограничения или боли, плавание станет подходящим выбором.

Горизонтальное положение в воде способствует улучшению венозного оттока крови от ног к сердцу. Это помогает уменьшить отёки и повысить подвижность конечностей, пишет diariouno.com.ar.

Если вы давно не занимались плаванием, не стоит сразу бросаться в воду. Начинайте с коротких, спокойных занятий, желательно под наблюдением врача или тренера. Начните с 15-20 минут два раза в неделю. По мере улучшения состояния здоровья можно постепенно увеличивать частоту и интенсивность тренировок.

Преимущества плавания для пожилых людей

Укрепление мышц : плавание задействует почти все группы мышц, помогая поддерживать и увеличивать мышечную массу.

: плавание задействует почти все группы мышц, помогая поддерживать и увеличивать мышечную массу. Повышение кардиореспираторной выносливости : регулярные занятия в воде улучшают работу сердца и лёгких, повышая общую выносливость.

: регулярные занятия в воде улучшают работу сердца и лёгких, повышая общую выносливость. Уменьшение боли в суставах : плавание — это низкоударная активность, которая снижает нагрузку на суставы, облегчая симптомы артрита и других заболеваний.

: плавание — это низкоударная активность, которая снижает нагрузку на суставы, облегчая симптомы артрита и других заболеваний. Развитие гибкости : движения в воде способствуют поддержанию и улучшению гибкости суставов, что улучшает общую подвижность.

: движения в воде способствуют поддержанию и улучшению гибкости суставов, что улучшает общую подвижность. Улучшение работы сердечно-сосудистой системы : плавание укрепляет сердце, помогает контролировать артериальное давление и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

: плавание укрепляет сердце, помогает контролировать артериальное давление и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Контроль веса : плавание помогает сжигать калории и поддерживает нормальный вес тела, как утверждают специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

: плавание помогает сжигать калории и поддерживает нормальный вес тела, как утверждают специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Снижение уровня стресса: плавание способствует расслаблению и улучшению настроения, отмечают в Немецкой клинике.

Улучшение координации: занятия плаванием требуют координации движений и равновесия, что помогает снизить риск падений.

Социальная активность: групповые занятия плаванием — отличный способ социализации и поиска новых друзей.

Уточнения

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

