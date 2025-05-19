Планка творит чудеса, но только если не переусердствовать: узнай свою норму

Планка — одно из самых эффективных упражнений для мышц кора, задействующее пресс, спину, плечи и даже внутренние стабилизаторы. Но чтобы упражнение действительно дало результат, важно не только как вы её выполняете, но и как часто.
По словам физиотерапевтов, планка укрепляет всё тело, начиная с мышц живота и заканчивая плечами и спиной. Доктор Лорен Гейсберт объясняет:
"Корпус можно представить как коробку. Планки тренируют все его стороны: переднюю, боковые, заднюю и внутреннюю".
Ответ зависит от вашей цели:
Важно соблюдать регулярность и не перегружаться. Планки можно включать в круговые тренировки или как финал силовой сессии.
Если у вас есть история болей в плечах, спине или вы недавно перенесли беременность — проконсультируйтесь с врачом. Также начинайте с облегчённой формы (на коленях или с опорой на предплечья).
Чтобы укрепить корпус, достаточно делать планку 2-4 раза в неделю, начиная с коротких подходов и постепенно увеличивая нагрузку. Главное — техника, последовательность и терпение. Пресс из стали строится не за день, но регулярная работа даст эффект уже через 6-8 недель.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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