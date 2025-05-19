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Планка творит чудеса, но только если не переусердствовать: узнай свою норму

2:15
Спорт

Планка — одно из самых эффективных упражнений для мышц кора, задействующее пресс, спину, плечи и даже внутренние стабилизаторы. Но чтобы упражнение действительно дало результат, важно не только как вы её выполняете, но и как часто.

Упражнение планка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Упражнение планка

Почему планка так полезна

По словам физиотерапевтов, планка укрепляет всё тело, начиная с мышц живота и заканчивая плечами и спиной. Доктор Лорен Гейсберт объясняет:

"Корпус можно представить как коробку. Планки тренируют все его стороны: переднюю, боковые, заднюю и внутреннюю".

Как долго держать планку

  • Новичкам стоит начинать с 10-20 секунд.
  • Цель — выйти на 1 минуту, делая три подхода с перерывом по 30 секунд.
  • Прогрессируйте постепенно: увеличивайте время каждые 2 недели, ориентируясь на самочувствие.

Как часто делать планку

Ответ зависит от вашей цели:

  • Для общего тонуса: 2-3 раза в неделю.
  • Для развития силы и выносливости кора: 3-4 раза в неделю.

Важно соблюдать регулярность и не перегружаться. Планки можно включать в круговые тренировки или как финал силовой сессии.

Кому стоит быть осторожным

Если у вас есть история болей в плечах, спине или вы недавно перенесли беременность — проконсультируйтесь с врачом. Также начинайте с облегчённой формы (на коленях или с опорой на предплечья).

Советы от физиотерапевтов

  • Форма важнее времени: не гонитесь за минутами, если теряете контроль над техникой.
  • Вариации работают: можно чередовать планки на прямых руках, предплечьях, с поднятой ногой.
  • Следите за прогрессом: проверяйте выносливость каждые 2 недели. Увеличивающееся время удержания — признак роста силы.

Чтобы укрепить корпус, достаточно делать планку 2-4 раза в неделю, начиная с коротких подходов и постепенно увеличивая нагрузку. Главное — техника, последовательность и терпение. Пресс из стали строится не за день, но регулярная работа даст эффект уже через 6-8 недель.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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