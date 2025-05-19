Замените спортзал на гирю: тренировка на всё тело от сертифицированного тренера

Можно ли развить силу без спортзала, имея под рукой лишь гирю и немного пространства? Сертифицированный тренер и путешественница Аманда Капритто уверяет: не просто можно — нужно. Проведя год тренировок в фургоне с минимальным оборудованием, она не только не потеряла форму, но и побила личный рекорд.
Вот её программа: всего шесть упражнений, гиря — и никаких отговорок.
Выполняйте упражнения последовательно или парами (суперсетами). Отдых — 60 секунд между подходами.
Развивает спину, плечи и корпус.
Укрепляет ягодицы и заднюю поверхность бедра, развивает баланс.
Выполняйте оба упражнения подряд, затем 60 секунд отдыха.
Взрывная сила + сердечно-сосудистая нагрузка.
Трицепсы, грудь и центр корпуса.
Работают квадрицепсы, ягодицы и координация.
Развитие корпуса и силы хвата.
Капритто предлагает ориентироваться на диапазон повторений:
Если вы не можете добавить вес, вы можете:
Тело адаптируется под то, что от него требуют. Даже минимальная нагрузка вызывает рост силы, особенно у новичков. Капритто советует регулярно менять тренировочные параметры, чтобы не "застревать" и продолжать прогрессировать.
Спортзал — не единственный путь к силе. Грамотная работа с гирей, постоянство и понимание принципов прогрессии позволяют добиваться отличных результатов даже дома.
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