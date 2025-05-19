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Не йога и не плавание: вот что реально помогает суставам после 65

2:18
Спорт

С возрастом движения становятся всё менее уверенными, а суставы — всё более капризными. Но это не повод отказываться от активности. Главное — найти ту, что поддерживает форму, но не вызывает боли. И вопреки популярным мнениям, лучшим выбором для людей старше 65 лет с проблемами суставов оказалась не йога и не плавание, а… велосипед.

Спортивный мужчина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивный мужчина

Велоспорт: щадящее движение без боли

Плавное вращение педалей — одно из самых безопасных и эффективных движений для тех, кто страдает артритом или скованностью суставов. В отличие от ходьбы или бега, оно не даёт ударной нагрузки на колени и лодыжки. Напротив, движение на велосипеде укрепляет мышцы ног и живота, улучшает подвижность, не перегружая суставы.

Особенно полезен велотренажёр или электровелосипед: они позволяют регулировать интенсивность и не зависят от погоды.

Плюсы не только для тела

Езда на велосипеде влияет не только на физическое, но и на психическое состояние:

  • Улучшает равновесие и снижает риск падений;
  • Активизирует кровообращение и работу сердца;
  • Помогает сбросить лишний вес и снизить нагрузку на суставы;
  • Снимает стресс и чувство изоляции, особенно если вы катаетесь на свежем воздухе.

Эта активность может стать настоящим "дыханием свободы", особенно для тех, кто проводит много времени дома.

Как сделать велопрогулки безопасными

Чтобы велоспорт приносил только пользу, важно:

  • Выбрать удобную модель - обычный велосипед, велотренажёр или электробайк.
  • Правильно отрегулировать седло и руль - это поможет избежать болей в спине.
  • Заниматься в комфортном темпе, без перенапряжения.
  • При необходимости использовать наколенники или перчатки с амортизацией.

Итог: велоспорт — золотая середина

Никаких прыжков, растяжек и нагрузки на суставы — всего лишь мягкое круговое движение, которое поддерживает здоровье и дарит удовольствие. Велоспорт — это не спорт для чемпионов, а средство оставаться активным, подвижным и в хорошем настроении в любом возрасте.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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