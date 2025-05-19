Ждал 897 шайб, чтобы вернуться домой: лето у Овечкина начнётся по-русски

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Звезда НХЛ Александр Овечкин этим летом отправится в Россию. Об этом рассказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, подчеркнув, что хоккеист планирует провести отпуск на родине.

Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Александр Овечкин

"Он приедет домой в отпуск", — лаконично сообщил Фетисов.

Овечкин завершил сезон в НХЛ

Сезон для "Вашингтон Кэпиталз", где играет российский нападающий, завершился поражением от "Каролины" в первом раунде плей-офф. Серия закончилась со счётом 1-4 не в пользу команды Овечкина, что дало игроку возможность немного отдохнуть перед следующей кампанией.

Новый рекорд: обогнал самого Гретцки

Хотя сезон завершился не самым удачным образом для команды, для самого Овечкина он стал историческим. Нападающий побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету россиянина теперь 897 шайб, тогда как легендарный канадец завершил карьеру с результатом в 894.

Итог

Овечкин возвращается в Россию — пусть и ненадолго, но как рекордсмен и один из величайших снайперов в истории хоккея, сообщает aif.ru.

Уточнения

Хокке́й — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить цель — ворота противника, используя клюшки.

