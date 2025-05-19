Ждал 897 шайб, чтобы вернуться домой: лето у Овечкина начнётся по-русски

Звезда НХЛ Александр Овечкин этим летом отправится в Россию. Об этом рассказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, подчеркнув, что хоккеист планирует провести отпуск на родине.
"Он приедет домой в отпуск", — лаконично сообщил Фетисов.
Сезон для "Вашингтон Кэпиталз", где играет российский нападающий, завершился поражением от "Каролины" в первом раунде плей-офф. Серия закончилась со счётом 1-4 не в пользу команды Овечкина, что дало игроку возможность немного отдохнуть перед следующей кампанией.
Хотя сезон завершился не самым удачным образом для команды, для самого Овечкина он стал историческим. Нападающий побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету россиянина теперь 897 шайб, тогда как легендарный канадец завершил карьеру с результатом в 894.
Овечкин возвращается в Россию — пусть и ненадолго, но как рекордсмен и один из величайших снайперов в истории хоккея, сообщает aif.ru.
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