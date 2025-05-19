Тысяча километров — в урну: как флаг на финише обнулил подвиг Заборского

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Российский ультрамарафонец Иван Заборский, пробежавший 1000 километров за шесть суток во Франции, лишился мирового рекорда из-за флага России на финише. Комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с URA. RU назвал произошедшее грустным, но предсказуемым: спортсмен, по его словам, знал, на что шёл.

Фото: dvidshub.net by Sgt. Bobby Yarbrough, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бегуны

Формально повод есть

Губерниев подчеркнул, что организаторы имели полное право на дисквалификацию:

"Если он вышел на старт, он должен был знать правила. И эти правила он нарушил", — заявил журналист.

По его словам, IAU (Международная ассоциация сверхмарафонцев) руководствуется регламентом World Athletics, который запрещает спортсменам из России и Белоруссии использовать национальную символику на международных стартах. Нарушение этого правила — основание для аннулирования результата.

Патриотизм — вне зачёта

Телеведущий добавил, что Заборский действовал по зову сердца, пытаясь продемонстрировать национальную принадлежность:

"Он хотел показать, что он россиянин. С этой задачей он справился. Но именно за это его и дисквалифицировали".

Тем не менее, несмотря на невероятный результат, IAU не зафиксировала рекорд. Значит, следующий рекордсмен будет ориентироваться не на достижение Заборского, а на предыдущий официально признанный результат.

Что случилось

Заборский выиграл престижный ультрамарафон "6 дней Франции", преодолев за шесть суток тысячу километров — результат, который побил все ранее установленные рекорды. Однако, пробегая последние метры дистанции, он развернул флаг России, что нарушает текущие международные правила.

IAU официально отказалась признать рекорд, объяснив, что результаты россиян с национальной символикой не включаются в международные списки, согласно решению World Athletics.

Итог

Даже выдающиеся достижения не имеют веса, если нарушены формальные правила. По мнению Губерниева, это горький урок: спортсмены обязаны не только бороться с собой и дистанцией, но и учитывать политические реалии.

Уточнения

Бег на сверхмарафо́нские диста́нции (также сверхмарафо́н или ультрамарафо́н, реже — супермарафо́н) — любой забег на дистанцию, длина которой превышает дистанцию традиционного марафона 42 195 метров.

