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Почему спортсмены слушают музыку — и как это влияет на результат

2:21
Спорт

Ты наверняка замечал: стоит заиграть любимой песне — и шаг становится бодрее, движения точнее, а усталость как будто отступает. Совпадение? Совсем нет.

Музыка напрямую влияет на зоны мозга, отвечающие за движение и координацию. Поэтому, когда звучит ритм, телу хочется двигаться в такт. А заодно — легче дышать, дольше не уставать и даже быстрее достигать результата.

"Музыкальный ритм улучшает координацию. Поднимается мотивация благодаря выбросу нейромедиаторов. Усталость снижается, а концентрация растёт", — делится фитнес-тренер Егор Фукалов.

И действительно, нейромедиаторы вроде дофамина и эндорфинов отвечают за эмоции, мотивацию и даже силу сердечных сокращений. А теперь представь, как они работают во время активной тренировки под любимый трек.

Что говорят исследования

Доктор Марсело Биглиасси из Университета Сан-Паулу выяснил: музыка во время упражнений снижает уровень стресса, повышает эмоциональный фон и помогает не чувствовать усталость так остро. Всё это сказывается на результате — он становится заметно лучше.

Пять эффектов от любимых треков:

  • Улучшение координации и ритма движений.
  • Эмоциональный подъем и прилив энергии.
  • Меньше тревоги, больше уверенности.
  • Активизация сердечного ритма.
  • Фокус на задаче, а не на боли в мышцах.

Как собрать идеальный плейлист

Правильно подобранная музыка — это не только мотивация, но и инструмент для увеличения продуктивности. Вот как составить плейлист, который действительно работает:

Слушай то, что нравится лично тебе, а не модные подборки.
Подбирай жанры под тип тренировки: рок — для силовых, хип-хоп — для мощного кардио, инди — для лёгкой пробежки.

  • Не бойся экспериментов: главное — эффект.
  • Учитывай темп песни — он задаёт ритм твоим движениям.
  • Найди треки, с которыми ассоциируются личные победы — слушай их, когда нужно превзойти себя.
  • Музыка должна заряжать, но не отвлекать — не теряй концентрации.

Музыка в ушах — и ты уже не просто тренируешься, а побеждаешь.

Уточнения

Нейромедиа́торы (нейротрансмиттеры, посредники, "медиаторы") — биологически активные химические вещества, посредством которых осуществляется передача электрохимического импульса от нервной клетки через синаптическое пространство между нейронами, а также, например, от нейронов к мышечной ткани или железистым клеткам.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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