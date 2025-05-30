Почему спортсмены слушают музыку — и как это влияет на результат

Ты наверняка замечал: стоит заиграть любимой песне — и шаг становится бодрее, движения точнее, а усталость как будто отступает. Совпадение? Совсем нет.
Музыка напрямую влияет на зоны мозга, отвечающие за движение и координацию. Поэтому, когда звучит ритм, телу хочется двигаться в такт. А заодно — легче дышать, дольше не уставать и даже быстрее достигать результата.
"Музыкальный ритм улучшает координацию. Поднимается мотивация благодаря выбросу нейромедиаторов. Усталость снижается, а концентрация растёт", — делится фитнес-тренер Егор Фукалов.
И действительно, нейромедиаторы вроде дофамина и эндорфинов отвечают за эмоции, мотивацию и даже силу сердечных сокращений. А теперь представь, как они работают во время активной тренировки под любимый трек.
Доктор Марсело Биглиасси из Университета Сан-Паулу выяснил: музыка во время упражнений снижает уровень стресса, повышает эмоциональный фон и помогает не чувствовать усталость так остро. Всё это сказывается на результате — он становится заметно лучше.
Пять эффектов от любимых треков:
Правильно подобранная музыка — это не только мотивация, но и инструмент для увеличения продуктивности. Вот как составить плейлист, который действительно работает:
Слушай то, что нравится лично тебе, а не модные подборки.
Подбирай жанры под тип тренировки: рок — для силовых, хип-хоп — для мощного кардио, инди — для лёгкой пробежки.
Музыка в ушах — и ты уже не просто тренируешься, а побеждаешь.
Нейромедиа́торы (нейротрансмиттеры, посредники, "медиаторы") — биологически активные химические вещества, посредством которых осуществляется передача электрохимического импульса от нервной клетки через синаптическое пространство между нейронами, а также, например, от нейронов к мышечной ткани или железистым клеткам.
Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.