Тренировка, которую не продвигают фитнес-блогеры: кубики пресса без спортзала

Воркаут — это не просто модное слово, а эффективная система тренировок с собственным весом. Здесь нет сложных тренажёров: только вы, ваше тело и уличная площадка. Стартовать можно хоть сегодня.
Основу составляют два типа упражнений:
Новичкам стоит начать с простого: отжиманий, подтягиваний, упражнений на пресс. Постепенно вы сможете перейти к сложным фигурам и эффектным трюкам.
1-й день: подтягивания разными хватами, австралийские подтягивания, приседания на одной ноге, подъем ног.
3-й день: подтягивания, отжимания на брусьях и от пола, планка.
5-й день: те же упражнения плюс пресс в висе.
Остальные дни — отдых. При необходимости адаптируйте программу под себя.
Начинать с максимума — плохая идея. Лучше:
Не стоит заниматься при болезнях позвоночника, ОРЗ и температуре. Если есть лишний вес — начните с его коррекции.
Ворка́ут (от англ. workout [ˈwəːkaʊt] — "тренировка") — уличная гимнастика, которая может быть отнесена к любительскому виду спорта, физической культуре, фитнесу и представляет собой спортивную субкультуру.
Калистеника — гимнастика для развития мышц с использованием веса своего тела в качестве сопротивления.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.