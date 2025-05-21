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Тренировка, которую не продвигают фитнес-блогеры: кубики пресса без спортзала

2:02
Спорт

Воркаут — это не просто модное слово, а эффективная система тренировок с собственным весом. Здесь нет сложных тренажёров: только вы, ваше тело и уличная площадка. Стартовать можно хоть сегодня.

Воркаут
Фото: commons.wikimedia.org by Simongrizon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Воркаут

Что включает воркаут

Основу составляют два типа упражнений:

  • Статические — удержание позиции: "ласточка", "флаг", "уголок", стойки на руках.
  • Динамические — активные элементы: "выход ангела", "печатная машинка", "походка бога".

Новичкам стоит начать с простого: отжиманий, подтягиваний, упражнений на пресс. Постепенно вы сможете перейти к сложным фигурам и эффектным трюкам.

Рекомендации тем, кто только начинает

  • Разминка и заминка — обязательны. По 15 минут до и после тренировки.
  • Питание — без белка и правильного рациона результата не будет.
  • Экипировка — перчатки, петли, ремни, а позже — утяжелители.
  • Режим — 2-3 тренировки в неделю. Мышцы требуют восстановления.
  • Мотивация — важна цель: рельеф, выносливость, сила?

Пример тренировочной недели

1-й день: подтягивания разными хватами, австралийские подтягивания, приседания на одной ноге, подъем ног.

3-й день: подтягивания, отжимания на брусьях и от пола, планка.

5-й день: те же упражнения плюс пресс в висе.

Остальные дни — отдых. При необходимости адаптируйте программу под себя.

Ошибки новичков и техника

Начинать с максимума — плохая идея. Лучше:

  • не гнаться за амплитудой;
  • просить помощи у напарника;
  • постепенно увеличивать нагрузку: добавлять подходы, укорачивать отдых.

Когда воркаут противопоказан

Не стоит заниматься при болезнях позвоночника, ОРЗ и температуре. Если есть лишний вес — начните с его коррекции.

Уточнения

Ворка́ут (от англ. workout [ˈwəːkaʊt] — "тренировка") — уличная гимнастика, которая может быть отнесена к любительскому виду спорта, физической культуре, фитнесу и представляет собой спортивную субкультуру.

Калистеника — гимнастика для развития мышц с использованием веса своего тела в качестве сопротивления.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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