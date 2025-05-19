Капитальный ремонт неизбежен: экс-президент Зенита шокировал заявлением после матча с Ростовом

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Бывший президент санкт-петербургского "Зенита" Леонид Туфрин поделился своим мнением о победе команды в матче 29-го тура чемпионата России над "Ростовом" со счётом 1:0.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин Матч Спартак - Зенит

"У "Зенита" вымученная и натужная победа над "Ростовом". Если честно, победа с осадком", — сказал Туфрин в разговоре с "Чемпионатом".

Он отметил игру Педро и Александра Соболева, который показал отличную физическую подготовку и забил красивый гол, сложившись и забив через себя. Туфрин также выразил разочарование игрой остальных футболистов команды, подчеркнув, что они не соответствовали уровню футбола, который должен показывать "Зенит".

Туфрин отметил, что в первом тайме "Зенит" должен был добиться результата, но после перерыва команда сыграла настолько плохо, что это вызвало мысли о необходимости расставания с некоторыми игроками.

Он также выразил обеспокоенность тем, что "Зенит" не может забить больше одного мяча и часто играет на удержание, но делает это бездарно, так как команда не умеет играть в такой футбол. По его мнению, "Зенит" привык доминировать, но сейчас это не получается.

"Команде требуется капитальный ремонт", — заключил Туфрин.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.

