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Превосходство Алькараса: Синнер указал на ключевое различие между ним и испанцем

1:17
Спорт

Первая ракетка мира Янник Синнер поделился своими мыслями после поражения в финале грунтового турнира "Мастерс" в Риме.

Янник Синнер
Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Янник Синнер

Он уступил Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (5:7), 1:6. Синнер отметил, что это был ценный опыт, и признал, что некоторые моменты игры сложились не в его пользу, например, неудачный удар форхендом на 40-40.

Он подчеркнул, что они с командой играли хорошо, и теперь их цель — успешно выступить на следующем турнире в Париже. Синнер также отметил, что они тщательно подготовились к матчу и ожидали такой игры. Он признал, что его стиль игры иногда беспокоит Алькараса, и наоборот, но Алькарас лучше справился с некоторыми ситуациями.

Синнер также подчеркнул, что в матчах с такими сильными соперниками даже небольшие ошибки могут быть сложно исправить.

"Он лучше двигается, но в этих вещах я должен совершенствоваться, даже во время турнира в Париже, потому что нам нужно время", — сказал Синнер в ходе пресс-конференции.

Тем не менее, Синнер выразил уверенность в том, что он находится в хорошей форме для начала турнира.

Уточнения

Я́нник Си́ннер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Италия) — итальянский теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде; победитель трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Ка́рлос Алькара́с Га́рфия (исп. Carlos Alcaraz Garfia; род. 5 мая 2003, Эль-Пальмар, Испания) — испанский теннисист. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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