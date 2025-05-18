ЦСКА‑2005 разгромил команду игроков европейских клубов в гала‑матче в честь 20‑летия победы в Кубке УЕФА

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ЦСКА‑2005 победил команду игроков европейских клубов в гала‑матче Fonbet Первый Еврокубок в честь 20‑летия победы красно-синих в Кубке УЕФА.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин Матч ЦСКА

Матч прошёл в Москве и закончился со счетом 5:1. В составе ЦСКА Вагнер Лав оформил хет‑трик, еще по одному мячу забили Алан Дзагоев и Милош Красич. В составе команды европейских звёзд отличился Дидье Дрогба.

Напомним, в том финале Кубка УЕФА‑2004/05 армейцы обыграли лиссабонский "Спортинг" (Португалия) со счетом 3:1.

ЦСКА-2005 (Москва) — Сборная европейских клубов — 5:1 (3:1)

Голы: Дзагоев, 6, Вагнер Лав, 34, 44, 56. Красич, 46. — Дрогба, 37.

Фото: Вячеслав Погодин