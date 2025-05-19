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Кёрлин — та игра которая со стороны кажется не интерестной и скучной, но стоит узнать её немного получше и всё сразу станет ясно

2:15
Спорт

На первый взгляд, кёрлинг может показаться просто «швабрами по льду», но за этим видом спорта скрывается глубокая стратегия, точность и командная работа.

Керлинг
Фото: Curling Uploaded by Skeezix1000 by Benson Kua from Toronto, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Керлинг

История кёрлинга

Кёрлинг зародился в Шотландии в начале XVI века. На дне высохшего озера в Данблейне был найден камень с датой 1511 года, что считается одним из первых упоминаний об этой игре. В 1716 году в Кислите был основан первый официальный клуб кёрлинга.

Правила игры

Кёрлинг — командная игра, где две команды по четыре человека поочерёдно запускают по льду гранитные камни в сторону мишени, называемой «домом». Игра состоит из 10 «эндов» (раундов), в каждом из которых команды делают по 8 бросков. Цель — разместить свои камни ближе к центру дома, чем камни соперника.

Инвентарь и площадка

Для игры используются гранитные камни весом около 19,96 кг, специальные щётки для натирания льда и слайдеры для скольжения. Площадка представляет собой ледяное поле длиной около 45 метров и шириной до 5 метров, с размеченными зонами для игры.

Олимпийский статус

Кёрлинг был включён в программу зимних Олимпийских игр в 1998 году в Нагано. С тех пор он стал неотъемлемой частью олимпийской программы, привлекая внимание зрителей своей уникальной комбинацией стратегии и мастерства.

Виды кёрлинга

Существуют различные форматы игры: мужские и женские команды, смешанные пары и паралимпийский кёрлинг для спортсменов на колясках. Каждый формат имеет свои особенности и правила, но все они объединены общей целью — точным и стратегическим размещением камней в доме.

Заключение

Кёрлинг — это не просто игра на льду, а интеллектуальный спорт, требующий точности, стратегии и командной слаженности. Он сочетает в себе физические навыки и умственное напряжение, делая каждую игру уникальной и захватывающей.

Уточнения

Данбле́йн (англ. Dunblane, гэльск. Dùn Bhlàthain, скотс Dunblane) — маленький кафедральный город с самоуправлением на юго-востоке округа Стерлинг.

Нага́но (яп. 長野市 нагано-си) — центральный город Японии на острове Хонсю.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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