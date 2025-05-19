Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Двигатель не вечен: как инженеры нам тихо подсунули срок годности
Эмиграция с ценой: откровения Чулпан Хаматовой о жизни за границей
Минус на весах без диет: ужин, который не оставит шанса голоду
Кёрлин — та игра которая со стороны кажется не интерестной и скучной, но стоит узнать её немного получше и всё сразу станет ясно
Дизель подорожал и сдал позиции: что теперь выгоднее — бензин или солярка
Типичный пассажирский поезд в СССР: как это было
После двух лет молчания: иностранное агентство дало России кредитную оценку
Эти салаты не требуют ни усилий, ни времени, а результат — как у профессионалов
Ваш питомец тоже грызет когти? Разбираемся, почему это происходит

Безопасные тренировки для будущих мам, которые помогут перенести беременность: что можно, а что под запретом

2:14
Спорт

Ожидание малыша часто ассоциируется с покоем и уютом, но на деле многие сталкиваются с утомлением, болью в спине и недомоганием. Однако есть способ облегчить эти симптомы и одновременно подготовиться к родам — безопасные физические упражнения.

Беременность
Фото: flickr.com by Thomas Pompernigg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Беременность

Почему стоит заниматься спортом во время беременности

Если здоровье в порядке и нет противопоказаний, движение пойдет только на пользу. Легкая физическая активность:

  • помогает держать вес под контролем;
  • улучшает кровообращение и осанку;
  • снижает риск гипертонии, диабета и даже некоторых видов рака;
  • уменьшает боли в пояснице и тазу;
  • облегчает симптомы токсикоза;
  • ускоряет восстановление после родов;
  • помогает бороться с тревожностью, депрессией и бессонницей;
  • способствует выносливости и эмоциональному равновесию.

Какие виды спорта безопасны

Перед началом занятий стоит проконсультироваться с врачом. Среди рекомендуемых:

  • Аэробные тренировки — ходьба, бег, танцы, плавание. Идеально — 3–4 раза в неделю по 30 минут.
  • Плавание и упражнения в воде — снимают нагрузку со спины, укрепляют мышцы живота, расслабляют.
  • Йога для беременных — дыхательные практики и мягкие позы, снижающие стресс.
  • Пилатес — улучшает осанку, гибкость и подготовку к родам.
  • Велотренажер — безопаснее, чем обычный велосипед на поздних сроках.
  • Бег — при условии, что вы занимались этим раньше.
  • Силовые нагрузки — умеренные упражнения с собственным весом или небольшими отягощениями.

Что под запретом

Есть и «стоп-лист» — упражнения, от которых лучше отказаться:

  • боевые искусства, футбол, баскетбол;
  • катание на лошадях, лыжах, коньках;
  • упражнения с большой нагрузкой на пресс и таз;
  • подводное плавание — из-за резких перепадов давления;
  • всё, что требует идеального равновесия: гимнастика, скалолазание и т.п.

Беременность может стать началом новой активной привычки. Главное — не стремиться к рекордам, а слушать своё тело.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Зарубежное кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино Аудио 
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Российский шоу-бизнес
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде Аудио 
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Авто
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Зеленский против реальности: фронт стабилен, народ мотивирован? Дмитрий Плотников Обстановка в зоне СВО не позволяет Трампу откладывать встречу с Путиным Любовь Степушова
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Последние материалы
Кёрлин — та игра которая со стороны кажется не интерестной и скучной, но стоит узнать её немного получше и всё сразу станет ясно
Дизель подорожал и сдал позиции: что теперь выгоднее — бензин или солярка
Типичный пассажирский поезд в СССР: как это было
После двух лет молчания: иностранное агентство дало России кредитную оценку
Ваш питомец тоже грызет когти? Разбираемся, почему это происходит
Эти салаты не требуют ни усилий, ни времени, а результат — как у профессионалов
Как утеплить стены и не потратить лишнего: пошаговый план
Новая разработка: как Россия помогает миру бороться с птичьим гриппом
Почему Кристен Стюарт считает, что любой может стать режиссёром — её откровенное признание
Как неправильный интерьер разрушает здоровье незаметно для вас
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.