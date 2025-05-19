Безопасные тренировки для будущих мам, которые помогут перенести беременность: что можно, а что под запретом

Ожидание малыша часто ассоциируется с покоем и уютом, но на деле многие сталкиваются с утомлением, болью в спине и недомоганием. Однако есть способ облегчить эти симптомы и одновременно подготовиться к родам — безопасные физические упражнения.
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Беременность
Почему стоит заниматься спортом во время беременности
Если здоровье в порядке и нет противопоказаний, движение пойдет только на пользу. Легкая физическая активность:
помогает держать вес под контролем;
улучшает кровообращение и осанку;
снижает риск гипертонии, диабета и даже некоторых видов рака;
уменьшает боли в пояснице и тазу;
облегчает симптомы токсикоза;
ускоряет восстановление после родов;
помогает бороться с тревожностью, депрессией и бессонницей;
способствует выносливости и эмоциональному равновесию.
Какие виды спорта безопасны
Перед началом занятий стоит проконсультироваться с врачом. Среди рекомендуемых:
Аэробные тренировки — ходьба, бег, танцы, плавание. Идеально — 3–4 раза в неделю по 30 минут.
Плавание и упражнения в воде — снимают нагрузку со спины, укрепляют мышцы живота, расслабляют.
Йога для беременных — дыхательные практики и мягкие позы, снижающие стресс.
Пилатес — улучшает осанку, гибкость и подготовку к родам.
Велотренажер — безопаснее, чем обычный велосипед на поздних сроках.
Бег — при условии, что вы занимались этим раньше.
Силовые нагрузки — умеренные упражнения с собственным весом или небольшими отягощениями.
Что под запретом
Есть и «стоп-лист» — упражнения, от которых лучше отказаться:
боевые искусства, футбол, баскетбол;
катание на лошадях, лыжах, коньках;
упражнения с большой нагрузкой на пресс и таз;
подводное плавание — из-за резких перепадов давления;
всё, что требует идеального равновесия: гимнастика, скалолазание и т.п.
Беременность может стать началом новой активной привычки. Главное — не стремиться к рекордам, а слушать своё тело.
Уточнения
Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.