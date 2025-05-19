Безопасные тренировки для будущих мам, которые помогут перенести беременность: что можно, а что под запретом

2:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ожидание малыша часто ассоциируется с покоем и уютом, но на деле многие сталкиваются с утомлением, болью в спине и недомоганием. Однако есть способ облегчить эти симптомы и одновременно подготовиться к родам — безопасные физические упражнения.

Фото: flickr.com by Thomas Pompernigg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Беременность

Почему стоит заниматься спортом во время беременности

Если здоровье в порядке и нет противопоказаний, движение пойдет только на пользу. Легкая физическая активность:

помогает держать вес под контролем;

улучшает кровообращение и осанку;

снижает риск гипертонии, диабета и даже некоторых видов рака;

уменьшает боли в пояснице и тазу;

облегчает симптомы токсикоза;

ускоряет восстановление после родов;

помогает бороться с тревожностью, депрессией и бессонницей;

способствует выносливости и эмоциональному равновесию.

Какие виды спорта безопасны

Перед началом занятий стоит проконсультироваться с врачом. Среди рекомендуемых:

Аэробные тренировки — ходьба, бег, танцы, плавание. Идеально — 3–4 раза в неделю по 30 минут.

Плавание и упражнения в воде — снимают нагрузку со спины, укрепляют мышцы живота, расслабляют.

Йога для беременных — дыхательные практики и мягкие позы, снижающие стресс.

Пилатес — улучшает осанку, гибкость и подготовку к родам.

Велотренажер — безопаснее, чем обычный велосипед на поздних сроках.

Бег — при условии, что вы занимались этим раньше.

Силовые нагрузки — умеренные упражнения с собственным весом или небольшими отягощениями.

Что под запретом

Есть и «стоп-лист» — упражнения, от которых лучше отказаться:

боевые искусства, футбол, баскетбол;

катание на лошадях, лыжах, коньках;

упражнения с большой нагрузкой на пресс и таз;

подводное плавание — из-за резких перепадов давления;

всё, что требует идеального равновесия: гимнастика, скалолазание и т.п.

Беременность может стать началом новой активной привычки. Главное — не стремиться к рекордам, а слушать своё тело.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.

