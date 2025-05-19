Забудьте про штангу: это упражнение сделает спину в два раза шире

Если вы хотите добиться V-образного силуэта и той самой "широкой спины", которая визуально делает талию уже и добавляет уверенности, не распыляйся на десятки движений. Лучшее упражнение для развития ширины спины — это подтягивания широким хватом.
Это базовое движение прорабатывает широчайшие мышцы спины — именно они отвечают за ту самую "расправленную" осанку и крылья под руками. Подтягивания активируют и вспомогательную мускулатуру, но главная нагрузка ложится именно туда, куда нужно.
При этом вам не нужен зал: турник можно найти во дворе или купить домой. Если пока не получается подтянуться много раз, используй резинку или выполняйте негативные повторения — когда прыгаешь в верхнюю точку и медленно опускаешься вниз. Даже так мышцы получают мощную стимуляцию к росту.
Главное — не забывай про технику: корпус слегка отклонён назад, грудная клетка вперёд, подбородок стремится к перекладине. Работайте не руками, а спиной — почувствуйте, как растягиваются и сокращаются широчайшие.
Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.
Перекла́дина (турни́к, от фр. tourner — «вертеться, вращаться») — спортивный снаряд, стальной стержень, размещённый на вертикальных стойках и закреплённый при помощи стальных растяжек. Упражнения на перекладине входят в состав мужских соревнований по спортивной гимнастике.
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