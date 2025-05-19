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Забудьте про штангу: это упражнение сделает спину в два раза шире

1:09
Спорт

Если вы хотите добиться V-образного силуэта и той самой "широкой спины", которая визуально делает талию уже и добавляет уверенности, не распыляйся на десятки движений. Лучшее упражнение для развития ширины спины — это подтягивания широким хватом.

Накаченная мужская спина
Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Накаченная мужская спина

Это базовое движение прорабатывает широчайшие мышцы спины — именно они отвечают за ту самую "расправленную" осанку и крылья под руками. Подтягивания активируют и вспомогательную мускулатуру, но главная нагрузка ложится именно туда, куда нужно.

При этом вам не нужен зал: турник можно найти во дворе или купить домой. Если пока не получается подтянуться много раз, используй резинку или выполняйте негативные повторения — когда прыгаешь в верхнюю точку и медленно опускаешься вниз. Даже так мышцы получают мощную стимуляцию к росту.

Главное — не забывай про технику: корпус слегка отклонён назад, грудная клетка вперёд, подбородок стремится к перекладине. Работайте не руками, а спиной — почувствуйте, как растягиваются и сокращаются широчайшие.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

Перекла́дина (турни́к, от фр. tourner — «вертеться, вращаться») — спортивный снаряд, стальной стержень, размещённый на вертикальных стойках и закреплённый при помощи стальных растяжек. Упражнения на перекладине входят в состав мужских соревнований по спортивной гимнастике.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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