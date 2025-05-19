Пресс видно даже через футболку: план тренировки, которая работает

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Фитнес-эксперт Ирина Ротач уверена: чтобы добиться рельефного пресса, вовсе не обязательно часами потеть в спортзале.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Женская талия

Эффективную тренировку можно провести прямо у себя дома — и она подойдёт даже тем, кто только начинает путь к красивому телу. Главное, по словам тренера, — делать упор на упражнения, которые задействуют корпус целиком: таз, поясницу, бедра и, конечно, живот.

Когда все мышцы работают в согласии, результат не заставит себя ждать, и уже через несколько недель можно будет заметить очерченный пресс.

Эксперт рекомендует строить домашнюю тренировку вокруг базовых движений, которые действительно работают. В неё стоит включить подъем прямых ног, обратные и V-скручивания, русские скручивания, касания стоп, классические скручивания и планку.

Отдельного внимания заслуживает упражнение "Звезда": нужно лечь на пол, развести ноги, затем поочередно поднимать их и тянуться к каждой противоположной рукой. Оно помогает активировать косые мышцы и отлично "дожигает" пресс в конце тренировки.

Главное — не халтурить, работать на пределе, и тогда даже короткая домашняя сессия даст сильный отклик в теле, пишет Men Today.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

