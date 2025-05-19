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Кому бег категорически противопоказан и что делать вместо него — рассказываем

1:10
Спорт

Если вы считаете бег главным способом поддержания формы — вы не одиноки. Но, как утверждает врач-невролог Фатима Магомедова, он подходит далеко не всем. Особенно если есть проблемы с суставами или вы только начинаете возвращаться к физической активности. К счастью, у бега есть не менее полезные и гораздо более щадящие заменители.

Бегущий человек
Фото: Электронная почта by Кайл Кэссиди, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бегущий человек

Первое, что советует врач, — это пешие прогулки. Звучит просто? Но в этом и секрет. Они улучшают настроение, помогают уснуть без усилий, повышают концентрацию и даже укрепляют иммунитет и нервную систему.

При этом они не перегружают организм и подходят абсолютно всем, независимо от возраста или физической формы, пишет News.ru.

Ещё одна альтернатива — суставная разминка. Несколько минут в день помогают поддерживать подвижность, снимать мышечное напряжение и сохранять гибкость. А если хочется чего-то более интенсивного — домашние тренажёры, вроде велоэргометра или эллипсоида, обеспечат кардионагрузку без ударов по коленям и позвоночнику.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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