Кому бег категорически противопоказан и что делать вместо него — рассказываем

Если вы считаете бег главным способом поддержания формы — вы не одиноки. Но, как утверждает врач-невролог Фатима Магомедова, он подходит далеко не всем. Особенно если есть проблемы с суставами или вы только начинаете возвращаться к физической активности. К счастью, у бега есть не менее полезные и гораздо более щадящие заменители.
Первое, что советует врач, — это пешие прогулки. Звучит просто? Но в этом и секрет. Они улучшают настроение, помогают уснуть без усилий, повышают концентрацию и даже укрепляют иммунитет и нервную систему.
При этом они не перегружают организм и подходят абсолютно всем, независимо от возраста или физической формы, пишет News.ru.
Ещё одна альтернатива — суставная разминка. Несколько минут в день помогают поддерживать подвижность, снимать мышечное напряжение и сохранять гибкость. А если хочется чего-то более интенсивного — домашние тренажёры, вроде велоэргометра или эллипсоида, обеспечат кардионагрузку без ударов по коленям и позвоночнику.
Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
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