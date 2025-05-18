Кардио или силовые: что первым? Эксперт объяснил, как худеют быстрее

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мечтаете избавиться от жира на животе, но не уверены, что работает лучше — кардио или силовые? Фитнес-эксперт Менно Хенсельманс на основе недавнего исследования дал чёткий ответ: нужны оба типа тренировок, но в правильном порядке.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

И это не просто теория — выводы сделаны на основе эксперимента с участием 45 человек в возрасте около 20 лет, страдающих от ожирения.

Выяснилось, что кардио + силовые — лучшая связка для снижения жира, особенно в зоне живота. Но порядок важен: сначала кардионагрузка, а потом — работа с весами. Почему? Всё дело в том, как организм воспринимает усталость и как она влияет на результат.

Кардио тренирует выносливость, и именно предшествующее утомление помогает телу адаптироваться быстрее, пишет журнал Men Today.

А вот силовые тренировки требуют мощной отдачи. Если сначала качаться, а потом бежать, мышцы уже устанут и не смогут выдать нужную силу. Итог — меньше стимулов для роста, меньше пользы.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

