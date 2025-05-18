Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайное оружие: какой алкоголь выбирают стройные люди?
В Чёрном море найден газ на 30 миллиардов долларов
Миграционный шок: Аргентина разворачивает нелегалов на границе
Больше не скучно: как носить джинсовую рубашку с гладиаторами, каблуками и мини
Человек-улыбка готов к выступлениям: узнайте, сколько Николай Василенко хочет за 60 минут чтения стихов
Эти котлеты из простых продуктов съедают первыми — даже если на столе есть мясо
Магнитное эхо прошлого: Земля оставила сообщение, которое поняли лишь сейчас
Цветёт? Не зевай — один приём в это время удваивает урожай томатов без удобрений
Капуста под угрозой? Гусеницы исчезнут благодаря этому нехитрому способу

Кардио или силовые: что первым? Эксперт объяснил, как худеют быстрее

1:09
Спорт

Мечтаете избавиться от жира на животе, но не уверены, что работает лучше — кардио или силовые? Фитнес-эксперт Менно Хенсельманс на основе недавнего исследования дал чёткий ответ: нужны оба типа тренировок, но в правильном порядке.

Похудение
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

И это не просто теория — выводы сделаны на основе эксперимента с участием 45 человек в возрасте около 20 лет, страдающих от ожирения.

Выяснилось, что кардио + силовые — лучшая связка для снижения жира, особенно в зоне живота. Но порядок важен: сначала кардионагрузка, а потом — работа с весами. Почему? Всё дело в том, как организм воспринимает усталость и как она влияет на результат.

Кардио тренирует выносливость, и именно предшествующее утомление помогает телу адаптироваться быстрее, пишет журнал Men Today.

А вот силовые тренировки требуют мощной отдачи. Если сначала качаться, а потом бежать, мышцы уже устанут и не смогут выдать нужную силу. Итог — меньше стимулов для роста, меньше пользы.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить
Правда ТВ
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить Аудио 
Три мигания — и ни одним больше: как родился негласный закон для миллионов машин
Авто
Три мигания — и ни одним больше: как родился негласный закон для миллионов машин Аудио 
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Недвижимость
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья Аудио 
Популярное
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья

С приходом тепла наши дома подвергаются нашестию комаров, но есть простые и эффективные природные методы защиты - узнайте о них в нашем материале!

Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Сводка с фронта: наступление ВС РФ на Днепропетровск, из ВСУ бегут уже и командиры Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Последние материалы
Сводка с фронта: наступление ВС РФ на Днепропетровск, из ВСУ бегут уже и командиры
Тайное оружие: какой алкоголь выбирают стройные люди?
В Чёрном море найден газ на 30 миллиардов долларов
Миграционный шок: Аргентина разворачивает нелегалов на границе
Кардио или силовые: что первым? Эксперт объяснил, как худеют быстрее
Больше не скучно: как носить джинсовую рубашку с гладиаторами, каблуками и мини
Человек-улыбка готов к выступлениям: узнайте, сколько Николай Василенко хочет за 60 минут чтения стихов
Эти котлеты из простых продуктов съедают первыми — даже если на столе есть мясо
Магнитное эхо прошлого: Земля оставила сообщение, которое поняли лишь сейчас
Цветёт? Не зевай — один приём в это время удваивает урожай томатов без удобрений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.