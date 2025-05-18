Кардио или силовые: что первым? Эксперт объяснил, как худеют быстрее

Мечтаете избавиться от жира на животе, но не уверены, что работает лучше — кардио или силовые? Фитнес-эксперт Менно Хенсельманс на основе недавнего исследования дал чёткий ответ: нужны оба типа тренировок, но в правильном порядке.
И это не просто теория — выводы сделаны на основе эксперимента с участием 45 человек в возрасте около 20 лет, страдающих от ожирения.
Выяснилось, что кардио + силовые — лучшая связка для снижения жира, особенно в зоне живота. Но порядок важен: сначала кардионагрузка, а потом — работа с весами. Почему? Всё дело в том, как организм воспринимает усталость и как она влияет на результат.
Кардио тренирует выносливость, и именно предшествующее утомление помогает телу адаптироваться быстрее, пишет журнал Men Today.
А вот силовые тренировки требуют мощной отдачи. Если сначала качаться, а потом бежать, мышцы уже устанут и не смогут выдать нужную силу. Итог — меньше стимулов для роста, меньше пользы.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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