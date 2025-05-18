Эти 5 упражнений плавят целлюлит: в спортзал идти необязательно

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если вы устали от кремов с обещаниями и обёртываний с плёнкой, пора перейти к реальным действиям. Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, какие упражнения действительно помогают проработать зону "галифе", укрепить бёдра и ягодицы и сократить проявления целлюлита.

Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Целлюлит

В список Яблоковой вошли настоящие хиты фитнеса: приседания с отягощением, выпады с акцентом на ягодицы, приседания сумо, мёртвая тяга и прыжки на скакалке. Всё это — проверенные базовые упражнения, которые активируют крупные группы мышц, стимулируют кровообращение и улучшают обмен веществ в "проблемных" зонах.

Чтобы получить реальный эффект, тренер советует не лениться с нагрузкой: брать гантели или штангу, увеличивать вес и не бросать тренировку на полпути. Каждое упражнение — по три подхода, с чувством, с толком, с прожиганием ягодиц.

Но одного зала (или коврика дома) мало. Яблокова добавляет: контрастный душ — мощный союзник в борьбе за гладкую кожу. Он стимулирует кровообращение, тонизирует сосуды и "разгоняет" застой в тканях, пишет "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Целлюлит (англ lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

