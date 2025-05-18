Гарвард нашёл формулу молодости без спортзала — всё, что нужно, у вас дома

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Если вы всё ещё думаете, что для крепкого тела и здорового сердца нужен абонемент в спортзал, Гарвард готов вас переубедить. Эксперты университета заявили: полноценную тренировку можно провести у себя дома, не выходя из кухни или спальни. Всего 15-20 минут в день — и тело скажет вам спасибо.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Фитнес тренировка

Гарвардские исследователи подчёркивают: движение — это не только про силу и выносливость. Регулярные домашние тренировки помогают сохранить здоровье сердца, поддерживать остроту ума, контролировать уровень сахара в крови, снижать риск онкологии и дольше оставаться активными.

Особенно важна подвижность после 30-35 лет, когда мышечная масса начинает незаметно таять, а усталость становится постоянным фоном, пишет Men Today.

Ученые предлагают простой, но эффективный набор движений: приседания с пружинками, бег на месте, выпады с перекатами, планку с подъемом таза, отжимания с поднятой рукой, шаги в планку, прыжковые приседания и скручивания. Весь комплекс можно делать в одной связке — без оборудования и лишнего шума. Это активирует мышцы, разгоняет кровь, возвращает энергию и помогает дожить до вечера без кофе.

И это не просто упражнения ради упражнений. Такой подход улучшает работу всех систем организма — от мозга до кишечника. А ещё, по словам учёных, помогает сохранить подвижность в старшем возрасте и чувствовать себя бодро даже при плотном графике. Главное — двигаться регулярно, а не "по праздникам".

Уточнения

Гарвардский университет (Гарвард) (англ. Harvard University) — университет в США, старейший вуз страны. Находится в городе Кембридж, штат Массачусетс. Является богатейшим университетом в мире с капиталом более 50 000 000 000 долларов.

