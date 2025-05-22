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Секрет идеального бицепса: три шага к подтянутым рукам – хватит делать это упражнение неправильно

2:09
Спорт

Дорога к подтянутым рукам вымощена сгибаниями рук. Но поскольку это упражнение настолько привычно, многие люди не думают о своей позе во время выполнения движения, и в итоге они делают сгибания неправильно.

Тренировка бицепса
Фото: Openverse by ThoroughlyReviewed, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тренировка бицепса

Поскольку мы используем наши бицепсы для повседневной деятельности, например, поднимая сумки с продуктами, мы можем думать об этом движении как об очевидном упражнении. Но даже незначительные ошибки при выполнении сгибаний рук могут сделать их менее эффективными или даже привести к травме из-за перенапряжения мышц спины.

Преимущества сгибания рук на бицепс

  1. Они вызывают гипертрофию, или рост размера мышц, а укрепление передней части руки поможет создать более подтянутый и подтянутый вид.
  2. Когда вы делаете движение правильно, вы изолируете мышцу бицепса, что гарантирует, что вы действительно работаете с ней и укрепляете ее.
  3. Задействование других мышц во время сгибания рук снижает пользу от сгибания рук и увеличивает риск травмирования других мышц или суставов.

Распространенные ошибки:

  1. Многие люди выбирают слишком тяжелые веса, из-за чего ваше тело задействует другие мышцы для выполнения упражнения (например, махи бедрами, о которых я упоминал выше).
  2. Когда вес слишком большой, легче случайно задействовать мышцы плеча, что может привести к округлению плеч вперед и нагрузке на спину.

Чтобы избежать этих ошибок:

  1. Двигайте только предплечьями при подъеме гантели.
  2. Воздержитесь от движения всей рукой.
  3. Держите локти прижатыми к телу на протяжении всего упражнения.
  4. Не качайте бедрами из стороны в сторону.
  5. Держите нижнюю часть тела в одном месте во время выполнения сгибания бицепса.
  6. Выберите более легкий вес, который позволит вам выполнить все повторения в вашем подходе (обычно 10-15) без ущерба для вашей техники.
  7. Попробуйте несколько разных размеров, прежде чем выбрать подходящий для вас вес.

Уточнения

Двугла́вая мы́шца плеча́ (би́цепс, лат. musculus biceps brachii) — большая мышца плеча, хорошо заметна под кожей.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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