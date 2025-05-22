Секрет идеального бицепса: три шага к подтянутым рукам – хватит делать это упражнение неправильно

Дорога к подтянутым рукам вымощена сгибаниями рук. Но поскольку это упражнение настолько привычно, многие люди не думают о своей позе во время выполнения движения, и в итоге они делают сгибания неправильно.
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Тренировка бицепса
Поскольку мы используем наши бицепсы для повседневной деятельности, например, поднимая сумки с продуктами, мы можем думать об этом движении как об очевидном упражнении. Но даже незначительные ошибки при выполнении сгибаний рук могут сделать их менее эффективными или даже привести к травме из-за перенапряжения мышц спины.
Преимущества сгибания рук на бицепс
Они вызывают гипертрофию, или рост размера мышц, а укрепление передней части руки поможет создать более подтянутый и подтянутый вид.
Когда вы делаете движение правильно, вы изолируете мышцу бицепса, что гарантирует, что вы действительно работаете с ней и укрепляете ее.
Задействование других мышц во время сгибания рук снижает пользу от сгибания рук и увеличивает риск травмирования других мышц или суставов.
Распространенные ошибки:
Многие люди выбирают слишком тяжелые веса, из-за чего ваше тело задействует другие мышцы для выполнения упражнения (например, махи бедрами, о которых я упоминал выше).
Когда вес слишком большой, легче случайно задействовать мышцы плеча, что может привести к округлению плеч вперед и нагрузке на спину.
Чтобы избежать этих ошибок:
Двигайте только предплечьями при подъеме гантели.
Воздержитесь от движения всей рукой.
Держите локти прижатыми к телу на протяжении всего упражнения.
Не качайте бедрами из стороны в сторону.
Держите нижнюю часть тела в одном месте во время выполнения сгибания бицепса.
Выберите более легкий вес, который позволит вам выполнить все повторения в вашем подходе (обычно 10-15) без ущерба для вашей техники.
Попробуйте несколько разных размеров, прежде чем выбрать подходящий для вас вес.