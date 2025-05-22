Эта частая ошибка во время тренировки в спортзале делает её менее эффективной

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Когда дело доходит до самой безопасной и эффективной тренировки, форма имеет ключевое значение. Фитнес-блогер и персональный тренер Стефани Мансур говорит, что есть одна ошибка, которая ставит под угрозу вашу фигуру.

Фото: verywellfit.com by Ben Goldstein, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Упрощенная планка

"Не задействовать пресс во время всех ваших тренировок — это первая ошибка, которую я вижу в спортзале", — говорит она.

И это проблема не только во время упражнений на пресс. Независимо от того, поднимаете ли вы тяжести или делаете приседания, делаете становую тягу или делаете выпады в ходьбе, не задействовать пресс для поддержки поясницы и укрепления корпуса — это самая большая ошибка.

"На самом деле, раньше это сводило меня с ума, и мне приходилось брать отпуск в спортзале, чтобы перестать смотреть на людей, которые тренируются! Это также недооцененный сигнал, потому что многие люди не знают, как задействовать пресс во время этих упражнений", — поделилась тренер.

Почему задействование кора так важно?

"Это такая большая ошибка, потому что для тех, кто борется с болью в пояснице, плохой осанкой или чрезмерной болезненностью после тренировок, некоторых из них можно было бы избежать, если бы мы знали, как задействовать поперечную мышцу живота, самую глубокую мышцу живота", — говорит Мансур.

На самом деле, задействование кора не только помогает предотвратить боль и травмы, но и позволяет извлечь больше пользы из каждого упражнения, делая его более эффективным.

Как исправить эту ошибку?

Чтобы правильно задействовать корпус, нужна практика. Тренер предлагает простую визуализацию, которая поможет вам задействовать корпус из любого положения:

Стоя: в выпадах, приседаниях или упражнениях для верхней части тела представьте, будто перед вами стоят и бьют вас в живот. Вы напрягаетесь и задействуете корпус, по сути, слегка наклоняя таз, чтобы сделать это. Планка: если вы стоите в планке, делаете становую тягу или отжимания, представьте, что на земле горит огонь, и вы пытаетесь оттянуть от него свой пупок, так вы задействуете мышцы пресса. Лежа: если вы лежите на спине и выполняете упражнения на пресс, представьте, что застегиваете узкие штаны, чтобы по-настоящему задействовать самую глубокую мышцу пресса — горизонтальную полоску, которая проходит под пупком и над лобковой костью.

Уточнения

Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

