Эта частая ошибка во время тренировки в спортзале делает её менее эффективной

Когда дело доходит до самой безопасной и эффективной тренировки, форма имеет ключевое значение. Фитнес-блогер и персональный тренер Стефани Мансур говорит, что есть одна ошибка, которая ставит под угрозу вашу фигуру.
"Не задействовать пресс во время всех ваших тренировок — это первая ошибка, которую я вижу в спортзале", — говорит она.
И это проблема не только во время упражнений на пресс. Независимо от того, поднимаете ли вы тяжести или делаете приседания, делаете становую тягу или делаете выпады в ходьбе, не задействовать пресс для поддержки поясницы и укрепления корпуса — это самая большая ошибка.
"На самом деле, раньше это сводило меня с ума, и мне приходилось брать отпуск в спортзале, чтобы перестать смотреть на людей, которые тренируются! Это также недооцененный сигнал, потому что многие люди не знают, как задействовать пресс во время этих упражнений", — поделилась тренер.
"Это такая большая ошибка, потому что для тех, кто борется с болью в пояснице, плохой осанкой или чрезмерной болезненностью после тренировок, некоторых из них можно было бы избежать, если бы мы знали, как задействовать поперечную мышцу живота, самую глубокую мышцу живота", — говорит Мансур.
На самом деле, задействование кора не только помогает предотвратить боль и травмы, но и позволяет извлечь больше пользы из каждого упражнения, делая его более эффективным.
Чтобы правильно задействовать корпус, нужна практика. Тренер предлагает простую визуализацию, которая поможет вам задействовать корпус из любого положения:
Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.
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