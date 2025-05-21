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Что лучше для похудения: беговая дорожка с наклоном или степпер? Это зависит от этих двух вещей

1:36
Спорт

Не секрет, что добавление кардио в вашу фитнес-программу — это верный способ увеличить частоту сердечных сокращений, сжечь калории и развить выносливость.

Тренажерный зал
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тренажерный зал

Хотя беговая дорожка с крутым наклоном и степпер не так уж и отличаются в том, как мы их используем, они, безусловно, задействуют разные части тела.

"Они оба стимулируют определенный тип движения вперед, будь то подъем по лестнице или ходьба по холму или ровной поверхности", — говорит доктор Джеффри Флеминг.

Что касается основных различий между использованием этих тренажеров, то они заключаются в диапазоне движений пользователя. Что лучше: наклонная беговая дорожка или степпер?

Это зависит от вашего уровня физической подготовки и того, как вы используете каждый тренажер. Когда дело доходит до использования степпера, вам снова нужно задействовать больше мышц, чем на наклонной беговой дорожке. Для этого движения требуется больше мышечной силы, особенно при разгибании бедра и колена, просто потому, что вы проходите больший диапазон движения.

Что касается пользы для сердечно-сосудистой системы от каждого тренажера, это зависит от наклона и/или скорости беговой дорожки и степпера. Сердечно-сосудистая подготовка будет полностью зависеть от вашего темпа и объема.

В целом, использование степпера, как правило, более жесткое из-за маршевых движений, необходимых для преодоления ступеньки, и является отличным вариантом для развития выносливости.

Уточнения

Беговая дорожка — аэробный спортивный тренажёр.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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