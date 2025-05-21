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Шварценеггер признался, что отказ от этого продукта помог ему сбросить 13 кг за 40 дней

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Спорт

Кристофер Шварценеггер рассказал, что отказ от одного продукта помог ему сбросить 13 килограмм всего за 40 дней.

Весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Весы

Сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер считает, что его решение отказаться от хлеба помогло ему сбросить 13 кило примерно за полтора месяца.

"Как ни странно, я отказался от хлеба на время Великого поста", — рассказал он.

27-летний Шварценеггер отметил, что он был полон решимости не нарушать свой обет в течение 40-дневного религиозного периода.

"Я подумал, что не собираюсь нарушать Великий пост. И поэтому я потерял 13 килограммов только за это время", — рассказал он.

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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