Шварценеггер признался, что отказ от этого продукта помог ему сбросить 13 кг за 40 дней

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Кристофер Шварценеггер рассказал, что отказ от одного продукта помог ему сбросить 13 килограмм всего за 40 дней.

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Сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер считает, что его решение отказаться от хлеба помогло ему сбросить 13 кило примерно за полтора месяца.

"Как ни странно, я отказался от хлеба на время Великого поста", — рассказал он.

27-летний Шварценеггер отметил, что он был полон решимости не нарушать свой обет в течение 40-дневного религиозного периода.

"Я подумал, что не собираюсь нарушать Великий пост. И поэтому я потерял 13 килограммов только за это время", — рассказал он.

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.

