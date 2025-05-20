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Почувствуй себя в 60 лет на 20 лет моложе: вот лучший способ сохранить здоровье поясницы

2:40
Спорт

Поясница должна быть приоритетом в фитнес-программе, чтобы поддерживать ее сильной и здоровой, а также предотвращать возникновение боли и травм в будущем.

Боль в спине у девушки
Фото: https://www.freepik.com by mdjaff
Боль в спине у девушки

Лучший способ сделать это — двухсторонний подход: силовые упражнения и растяжки, которые специально нацелены на мышцы поясницы, и упражнения, которые укрепляют корпус в целом, что поддерживает и стабилизирует позвоночник, снижая нагрузку на спину.

Тренировка поясницы: 5 упражнений

Включение этих упражнений в вашу программу может привести к улучшению общего состояния позвоночника и более активному, комфортному образу жизни.

Касание пальцев ног сидя

  1. Начните с пола, выпрямив ноги перед собой.
  2. Вытяните руки перед собой и наклонитесь вперед, сгибаясь в бедрах, потянувшись к пальцам ног.
  3. Задержитесь на 10 секунд и медленно поднимитесь обратно в исходное положение.

Наклон вперед стоя

  1. Если вам трудно дотянуться до пальцев ног в наклоне вперед сидя, выполнение этого движения стоя позволяет гравитации помочь вам глубже растянуться.
  2. Начните с положения стоя, расставив ноги на ширину бедер. Согнитесь в талии, потянитесь руками к земле и опустите голову между руками.
  3. Задержитесь в этом положении на 10-20 секунд, позволяя себе глубже погрузиться с каждым вдохом.

"Собака мордой вниз"

  1. Начните с позиции планки, расположив плечи над запястьями. Втяните пупок к позвоночнику и потянитесь ягодицами к потолку.
  2. Сформируйте букву "V" с телом, пятки тянутся к земле.
  3. Встаньте в позицию планки и повторите 10 раз.

"Доброе утро"

  1. Встаньте, расставив ноги на ширину бедер и заложив руки за голову. Немного согните колени, поджав таз и напрягая корпус.
  2. Сохраняя спину прямой, согните бедра, опуская туловище к полу.
  3. Медленно опускайтесь вниз, пока верхняя часть тела не станет параллельной полу, сделайте паузу, а затем вернитесь в исходное положение.
  4. Повторите 10 раз.

"Кошка-корова"

  1. Начните с положения на руках и коленях, руки положите на пол под плечами, а колени — прямо под бедрами.
  2. Перейдите в позу коровы, вдыхая, опуская живот к полу и глядя вверх к потолку, выгибая спину.
  3. Выдыхайте, переходя в позу кошки, подтягивая пупок к позвоночнику и округляя спину к потолку.
  4. Опустите голову к земле.
  5. Повторите 10 раз.

Уточнения

Поясни́ца (поясничная область) — часть спины человека между крестцом и рёбрами. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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