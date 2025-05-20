Почувствуй себя в 60 лет на 20 лет моложе: вот лучший способ сохранить здоровье поясницы

Поясница должна быть приоритетом в фитнес-программе, чтобы поддерживать ее сильной и здоровой, а также предотвращать возникновение боли и травм в будущем.
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Боль в спине у девушки
Лучший способ сделать это — двухсторонний подход: силовые упражнения и растяжки, которые специально нацелены на мышцы поясницы, и упражнения, которые укрепляют корпус в целом, что поддерживает и стабилизирует позвоночник, снижая нагрузку на спину.
Тренировка поясницы: 5 упражнений
Включение этих упражнений в вашу программу может привести к улучшению общего состояния позвоночника и более активному, комфортному образу жизни.
Касание пальцев ног сидя
Начните с пола, выпрямив ноги перед собой.
Вытяните руки перед собой и наклонитесь вперед, сгибаясь в бедрах, потянувшись к пальцам ног.
Задержитесь на 10 секунд и медленно поднимитесь обратно в исходное положение.
Наклон вперед стоя
Если вам трудно дотянуться до пальцев ног в наклоне вперед сидя, выполнение этого движения стоя позволяет гравитации помочь вам глубже растянуться.
Начните с положения стоя, расставив ноги на ширину бедер. Согнитесь в талии, потянитесь руками к земле и опустите голову между руками.
Задержитесь в этом положении на 10-20 секунд, позволяя себе глубже погрузиться с каждым вдохом.
"Собака мордой вниз"
Начните с позиции планки, расположив плечи над запястьями. Втяните пупок к позвоночнику и потянитесь ягодицами к потолку.
Сформируйте букву "V" с телом, пятки тянутся к земле.
Встаньте в позицию планки и повторите 10 раз.
"Доброе утро"
Встаньте, расставив ноги на ширину бедер и заложив руки за голову. Немного согните колени, поджав таз и напрягая корпус.
Сохраняя спину прямой, согните бедра, опуская туловище к полу.
Медленно опускайтесь вниз, пока верхняя часть тела не станет параллельной полу, сделайте паузу, а затем вернитесь в исходное положение.
Повторите 10 раз.
"Кошка-корова"
Начните с положения на руках и коленях, руки положите на пол под плечами, а колени — прямо под бедрами.
Перейдите в позу коровы, вдыхая, опуская живот к полу и глядя вверх к потолку, выгибая спину.
Выдыхайте, переходя в позу кошки, подтягивая пупок к позвоночнику и округляя спину к потолку.
Опустите голову к земле.
Повторите 10 раз.
Уточнения
Поясни́ца (поясничная область) — часть спины человека между крестцом и рёбрами.