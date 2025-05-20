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Совет дня от диетолога: норма клетчатки вам гарантирована после добавления этого фрукта в рацион

Спорт

Клетчатка является одним из важнейших макроэлементов, и вам нужно потреблять ее в достаточном количестве каждый день, чтобы поддерживать здоровый кишечник, который влияет на многие аспекты вашего благополучия.

Фрукты
Фото: commons.wikimedia.org by MutantE AZUL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фрукты

Переход на добавки с клетчаткой может показаться заманчивым, но почти всегда лучше сначала попытаться получить важные питательные вещества из цельных продуктов.

Диетолог, специализирующаяся на растительном питанию Натали Риццо раньше с трудом достигала своих целей по клетчатке. Рекомендуемая суточная норма составляет 28 граммов для среднего взрослого человека — это количество, которое вы найдете примерно в 2 чашках вареной фасоли лима. Но затем она начала есть этот фрукт каждый день, и с тех пор она всегда брала свою норму по клетчатке.

"Кто не любит сладкую и сочную грушу? Этот вкусный фрукт — мое секретное оружие для достижения вашей цели по клетчатке", — говорит Риццо.

По её словам, всего в одной средней груше содержится 6 граммов клетчатки, что составляет около 20% от необходимого вам количества в день. Кроме того, этот фрукт — хороший источник иммуностимулирующего витамина С. Груши также на 85% состоят из воды, что помогает вам достичь ваших целей по водному балансу.

Есть два типа клетчатки: растворимая, которая перемещает пищу по вашему кишечнику, и нерастворимая, которая "фактически (соскребает) внутренности, чтобы вывести мусор из вашего организма".

Вместе они выводят отходы из вашего организма, что уменьшает воспаление и помогает вам усваивать больше питательных веществ из вашей пищи.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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