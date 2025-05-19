Совет дня от тренера: простое упражнение, чтобы научиться активировать глубокие мышцы кора

Вы регулярно тренируете пресс, но не видите результатов? Вы боретесь с болью в пояснице? А как насчет плохой осанки? Что ж, наиболее вероятной причиной всех трех этих проблем является незнание того, как правильно активировать свой корпус, говорит персональный тренер Стефани Мансур.
Фактически, она назвала отсутствие задействования корпуса самой распространенной ошибкой, которую она видит в спортзале. Вот как этого избежать.
"Не задействовать пресс и, в частности, втягивать пупок к позвоночнику во время всех ваших тренировок — это первая ошибка, которую я вижу в спортзале", — считает Мансур.
По её словам, многие люди не знают, как задействовать пресс во время упражнений, таких как поднятие тяжестей, приседания, становая тяга или выпады в ходьбе.
Активация корпуса — что по сути означает задействование самой глубокой мышцы живота, называемой поперечной мышцей живота — предотвращает боль и травмы, особенно в спине, улучшает осанку и делает ваши тренировки более эффективными, поскольку вы задействуете больше групп мышц.
Если вы не знакомы с активацией корпуса, простое упражнение под названием наклон таза может научить вас, как это ощущается: лягте на спину, согнув колени и поставив ступни на пол. Постарайтесь прижать спину к полу, слегка наклонив таз вверх и напрягая пресс.
Тренер рекомендует практиковать наклон таза перед каждой тренировкой, чтобы было легче задействовать мышцы кора.
Поясни́ца (поясничная область) — часть спины человека между крестцом и рёбрами.
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