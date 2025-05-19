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Совет дня от тренера: простое упражнение, чтобы научиться активировать глубокие мышцы кора

Спорт

Вы регулярно тренируете пресс, но не видите результатов? Вы боретесь с болью в пояснице? А как насчет плохой осанки? Что ж, наиболее вероятной причиной всех трех этих проблем является незнание того, как правильно активировать свой корпус, говорит персональный тренер Стефани Мансур.

Спортивная женщина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивная женщина

Фактически, она назвала отсутствие задействования корпуса самой распространенной ошибкой, которую она видит в спортзале. Вот как этого избежать.

"Не задействовать пресс и, в частности, втягивать пупок к позвоночнику во время всех ваших тренировок — это первая ошибка, которую я вижу в спортзале", — считает Мансур.

По её словам, многие люди не знают, как задействовать пресс во время упражнений, таких как поднятие тяжестей, приседания, становая тяга или выпады в ходьбе.

Почему это важно?

Активация корпуса — что по сути означает задействование самой глубокой мышцы живота, называемой поперечной мышцей живота — предотвращает боль и травмы, особенно в спине, улучшает осанку и делает ваши тренировки более эффективными, поскольку вы задействуете больше групп мышц.

Как начать?

Если вы не знакомы с активацией корпуса, простое упражнение под названием наклон таза может научить вас, как это ощущается: лягте на спину, согнув колени и поставив ступни на пол. Постарайтесь прижать спину к полу, слегка наклонив таз вверх и напрягая пресс.

Тренер рекомендует практиковать наклон таза перед каждой тренировкой, чтобы было легче задействовать мышцы кора.

Уточнения

Поясни́ца (поясничная область) — часть спины человека между крестцом и рёбрами. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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