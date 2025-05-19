Протеин для мозгов: эти 7 простых перекусов поправят ваше психическое здоровье

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Люди часто упускают из виду связь между психическим и физическим здоровьем. Многие из нас знают, как помочь симптомам плохого психического здоровья, в том числе с помощью определенных дыхательных техник, но что происходит, когда это влияет на наше физическое здоровье? Эксперт по питанию в Protein Works объяснил, как белок может быть важным помощником в поддержании психического здоровья человека.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Коктейль

Увеличение потребления белка связано с улучшением психического здоровья, в первую очередь из-за его аминокислотного состава. Аминокислоты служат фундаментальными строительными блоками для наших нейротрансмиттеров, таких как серотонин и дофамин, которые являются жизненно важными химическими посланниками в нашем мозге, помогающими регулировать настроение, когнитивные функции и эмоции.

Когда мы чувствуем стресс, не редкость, что наше питание становится первым, чем мы пренебрегаем. Однако лишение нашего тела питания в трудные времена может усугубить существующие проблемы и работать против нас.

Усталость, раздражительность и повышенная тревожность — это лишь некоторые из симптомов, которые могут проявиться. Включение в наш рацион продуктов с высоким содержанием белка может действовать как защитная и упреждающая мера, помогающая облегчить некоторые из этих симптомов страданий психического здоровья, предлагая постоянную энергию и стабилизируя уровень сахара в крови в течение дня.

7 простых перекусов для вашего психического здоровья:

Миндаль

Маленький, но, безусловно, мощный, миндаль обеспечивает вас необходимыми питательными веществами, чтобы вы были полны сил в течение дня. Он также является отличным источником клетчатки, которая необходима для здоровья кишечника.

Рисовые лепёшки

Хотя рисовые лепешки обычно ассоциируются с низким содержанием калорий, они также способствуют потреблению белка. Подумайте о добавлении арахисового масла в качестве топпинга для дополнительного источника белка.

Хумус и овощные палочки

Это классическое сочетание, которое соединяет в себе отличный источник белка с клетчаткой.

Протеиновый йогурт

Богат белком и является отличным источником кальция, ищите варианты без добавления сахара и, возможно, попробуйте добавить свежие фрукты, чтобы расширить вкусовой профиль вашего перекуса.

Протеиновый коктейль

Благодаря широкому разнообразию вкусов, доступных на рынке, протеиновые коктейли являются быстрым решением, которое можно легко интегрировать в ваш ежедневный распорядок дня.

Горошек

Не только вкусный, но и фантастический источник растительного белка. Обычно его подают приготовленным на пару или слегка подсоленным, в 100 г содержится примерно 11 г белка.

Сыр

Это вкусный и удобный источник белка, доступный в различных формах.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком.

