Ягодицы станут как орех: 5 вариантов приседаний, которые вам нужно попробовать

Приседания являются одним из лучших упражнений для ягодиц, а также дают серьезную нагрузку вашим квадрицепсам, подколенным сухожилиям, пояснице и корпусу.
Не так много движений подходят для наращивания силы, мышц и выносливости всего тела. Кроме того, укрепляя связки и сухожилия, приседания помогают вам защититься от травм и подготовиться к тому, чтобы оставаться сильными в пожилом возрасте.
Однако приседания могут быть немного скучными. Вы знаете упражнение: ноги на ширине бедер, бедра назад, опускайтесь, как будто вы садитесь на невидимый стул, толкайте пятки, чтобы выпрямиться, и повторяйте, повторяйте и повторяйте снова. К счастью, есть решение.
Вот 5 вариантов приседаний, которые вам стоит попробовать:
Это изометрическое удержание поможет вам укрепить колени, а также квадрицепсы и ягодицы (ожидайте серьезной тряски).
Как делать приседания у стены:
Приседания с кубом — отличный способ перенести нагрузку на переднюю часть приседа. Они побуждают вас стоять прямо, удерживая верхнюю часть спины вертикально, а грудь выпячивать.
Как делать приседания с кубом:
Подобно приседаниям с кубом, фронтальные приседания нагружают переднюю часть тела, что снимает нежелательное давление с поясницы и переносит его на квадрицепсы и верхнюю часть спины.
Как делать фронтальные приседания:
Это одностороннее движение нижней части тела сильно нагружает ягодицы, квадрицепсы и подколенные сухожилия, но не обманывайтесь, думая, что это просто любимое упражнение для ног. Благодаря необходимому балансу и контролю в работу включаются также мышцы корпуса и даже верхней части тела.
Как делать приседания скейтера:
Часто называемые обратной становой тягой, гакк-приседания со штангой смещают акцент на квадрицепсы. С весом позади вас ваши ноги выполняют тяжелую работу, в то время как корпус и поясница вносят свой вклад для поддержки.
Как делать гакк-приседания:
Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.
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