Золото и серебро досталось этой стране на Кубке Европы по художественной гимнастике

1:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Болгарская гимнастка Стилиана Николова завоевала золотую медаль в упражнениях с мячом, а её соотечественница Дара Стоянова — серебро в упражнениях с обручем в первый день Кубка Европы по художественной гимнастике, который проходит в Бургасе.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Художественная гимнастка

Однако игре с обручем 19-летняя Николова заняла пятое место, а в игре с мячом 17-летняя рыночная девчонка Стоянова заняла десятое место. Стиляна Николова заслужила титул 15 мая.

18 гимнасток выступили с обручем и мячом в квалификационных соревнованиях "Кросс-баттлы" и определили призеров в отдельных упражнениях на снарядах. По регламенту финалы по отдельным снарядам проводиться не будут.

Три лучших гимнаста (максимум один от страны) получают медали на каждом снаряде отборочных соревнований. 16 лучших гимнасток по итогам многоборья получают право участвовать в "Кроссовых поединках".

Уточнения



Болга́рия (болг. България [bɤɫˈgarijɐ]), официально — Респу́блика Болга́рия (болг. Република България [rɛˈpublʲikə bɤɫˈgarijɐ]) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.

