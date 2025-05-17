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Швейцария громит Германию: хоккейный триумф на Чемпионате мира

Спорт

Чемпионат мира по хоккею с шайбой в Стокгольме и Хернинге в самом разгаре. Швейцария уверенно доминировала в чешской группе B, одержав победу со счетом 5:1 над ранее лидирующей Германией и обойдя своих соперников в турнирной таблице.

Чемпионат мира по хоккею
Фото: wikimedia.org by Veccamus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чемпионат мира по хоккею

Финны открыли счет в группе А матчем против Словении, одержав победу со счетом 9:1. В вечернем блоке канадцы разгромили австрийцев со счетом 5:1, а чехи победили венгров со счетом 6:1. Швейцарцы одержали третью победу.

Действующие обладатели серебряных медалей решили исход игры во втором периоде, который они выиграли со счетом 4:0. Нападающий Свен Андригетто забил три гола, а затем добавил четвертый гол в третьем тайме, сыграв самый успешный матч в своей карьере в составе национальной сборной.

Финны одержали самую крупную победу на турнире против Словении. Эли Толванен забил четыре гола, а Теуво Терявяйнен сделал шесть результативных передач, что соответствует рекорду Иржи Холика.

31 марта 1973 года на чемпионате мира в Москве он также отдал шесть результативных передач, выступая за сборную Чехословакии в матче против Польши, который завершился победой сборной со счетом 14:1.

Толванен лидирует по числу бомбардиров на этом чемпионате мира, забив шесть голов, а словенцы остаются на последнем месте в группе А, не набрав ни одного очка.

Уточнения

Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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