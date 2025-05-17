Чемпионат мира по хоккею с шайбой в Стокгольме и Хернинге в самом разгаре. Швейцария уверенно доминировала в чешской группе B, одержав победу со счетом 5:1 над ранее лидирующей Германией и обойдя своих соперников в турнирной таблице.
Финны открыли счет в группе А матчем против Словении, одержав победу со счетом 9:1. В вечернем блоке канадцы разгромили австрийцев со счетом 5:1, а чехи победили венгров со счетом 6:1. Швейцарцы одержали третью победу.
Действующие обладатели серебряных медалей решили исход игры во втором периоде, который они выиграли со счетом 4:0. Нападающий Свен Андригетто забил три гола, а затем добавил четвертый гол в третьем тайме, сыграв самый успешный матч в своей карьере в составе национальной сборной.
Финны одержали самую крупную победу на турнире против Словении. Эли Толванен забил четыре гола, а Теуво Терявяйнен сделал шесть результативных передач, что соответствует рекорду Иржи Холика.
31 марта 1973 года на чемпионате мира в Москве он также отдал шесть результативных передач, выступая за сборную Чехословакии в матче против Польши, который завершился победой сборной со счетом 14:1.
Толванен лидирует по числу бомбардиров на этом чемпионате мира, забив шесть голов, а словенцы остаются на последнем месте в группе А, не набрав ни одного очка.
Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки.
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.